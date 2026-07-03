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Významný pražský tunel jsme museli projet v noci. Dostal praktické vylepšení

Lukáš Hron
Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně... Železniční tunely pod pražským vrchem Vítkov pokrývá mobilní signál. Stejně...
Nejvytíženější železniční tunel v Česku, tubusy pod pražským vrchem Vítkov, se dočkal mobilního pokrytí. Mobilní operátoři v koordinaci se Správou železnic tak zlepšili kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na jedné z hlavních tuzemských železničních tratí. Podívejte se, co běžně neuvidíte, zveme vás na exkluzivní projížďku rozsvíceným Vítkovským tunelem.

Putování po zajímavých BTS mobilních operátorů

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