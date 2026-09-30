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Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání

Jan Matura
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20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) 20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) V době mobilního pravěku na začátku sítí GSM byly telefony velké, nevzhledné a... V roce 1996 dostal Eurotel prvního konkurenta v podobě Paegasu (společný podnik... Historie Paegas 20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) 20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) Historie Paegas 20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) 20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) 20. výročí zahájení provozu operátora Paegas (dnes T-Mobile) V roce 1996 byl signál sítí GSM spíš náhodný než celoplošný. I v Praze se dalo...
Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé, ale tehdy to byla revoluce. Která navíc svět doopravdy změnila.

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