Při pokrývání Česka mobilním signálem stojí operátoři i před řadou překážek. Patří mezi ně také podmínky, které si kladou ochránci přírody, památkáři či místní úřady. Operátoři tak musejí hledat rozličná řešení, aby vůbec vysílač mohl na daném místě být. A tak třeba v lese můžete narazit na podivný strom s neobvyklou korunou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jednou z nejčastějších voleb, jak v městě splnit podmínky památkářů, je "výstavba" falešných komínů. Nenarušují totiž vzhled budovy, při pohledu z ulice působí jako skutečné. Jenže zdání klame…
Autor: Vodafone
Třeba na nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod pražským Petřínem mají T-Mobile a Vodafone antény ukryté za falešnou "obezdívkou" skutečného komínu.
Autor: T-Mobile
Při tomto pohledu je sice patrné, že maskování antén neodpovídá odstínu pálených cihel skutečného komínu, nicméně "obezdívka" ráz zdejší zástavby nikterak výrazně nenarušuje.
Autor: Vodafone
I na budově Českého báňského úřadu v pražské Kozí ulici se nachází antény. Že žádné nevidíte? Nepletete se, i zde se totiž maskují jako komín. Poznáte ovšem, který z nich to je?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde ještě důkaz, že jde skutečně o maskování operátorských antén.
Autor: Martin Roubíček
Jsou však i místa, kde lze naplno využít původní komíny, které již dávno neslouží původnímu účelu. Využívají se tak třeba pro vzduchotechniku či pro účely právě operátorů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové řešení není ovšem pro klaustrofobiky – u antén umístěných v tělesech původních komínů jsou totiž zhoršené podmínky pro případné servisní zásahy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To na střeše jednoho z domů na pražském Senovážném náměstí zaujmou naopak dva kovové kříže. Ani v tomto případě nejde o původní součást střechy.
Autor: Vodafone
Tyto "ozdobné" kříže jsou totiž ve skutečnosti schránkou maskující antény Vodafonu.
Autor: Martin Roubíček
Měřící technika? Vesmírný modul? Ani jedno, takto Vodafone maskuje antény...
Autor: Vodafone
...a mikrovlnná pojítka u pražského Václavského náměstí.
Autor: Vodafone
Toto maskování se nachází na budově obchodního domu Baťa a lze jej zpozorovat ze strany Jungmannova náměstí. Maskování zde tvoří laminátové skruže evokující výdechy ventilace.
Autor: Vodafone
Na tomto snímku se díváme na palác ARA na rohu ulic Perlová a 28. října, jehož dominantou jsou kromě bohatého prosklení i hodiny. Proč je zmiňujeme?
Autor: Vodafone
Právě do hodin totiž Vodafone důmyslně schoval svou anténu. Při pohledu z ulice se skrývá za ciferníkem.
Autor: Vodafone
Přístup k anténě mají technici operátora ze zadní strany hodin z ochozu.
Autor: Vodafone
Dalším místem v Praze, kde Vodafone antény dokonale skryl před zraky chodců, je administrativní budova City Element v ulici Na Strži.
Autor: Vodafone
Schované jsou totiž za žaluziemi, které tvoří architektonický prvek budovy. Z ulice nejsou tedy vůbec patrné.
Autor: Vodafone
Výhodou městské zástavby je, že nabízí řadu možností, jak se vypořádat s požadavky památkářů. Mimo města je to ovšem horší, málokterá obec si nechá ve svém katastru postavit nevzhlednou kovovou konstrukci coby nosič operátorských antén. A tak se pro jejich osazení využívají i historické objekty, jako například zámek Skalka.
Autor: Vodafone
Nachází se ve Vlastislavi na Litoměřicku. Jediné, co přítomnost vysílače Vodafonu prozrazuje, jsou antény, které jsou nainstalovány místo dvou krajních jímacích tyčí hromosvodů.
Autor: Vodafone
Kromě toho muselo být ve střeše vybouráno a ze dřeva vyrobeno takzvané volské oko.
Autor: Vodafone
Pod střechou se pak nachází mikrovlnné pojítko.
Autor: Vodafone
Jednu z největších zvláštností lze objevit v "repertoáru" T-Mobilu. Jde o falešnou kazatelnu, tedy uzavřenou obdobu posedu. Nachází se poblíž obce Bystré u Frýdlantu nad Ostravicí.
Autor: T-Mobile
Pro operátorské účely lze využít například i uměle vybudované stezky těšící se oblibě, které se tyčí vysoko nad okolní porost. Jednou z nich je třeba stezka v oblacích nacházející se nad Dolní Moravou.
Autor: Vodafone
Antény Vodafonu jsou instalovány na vrcholu jedné ze tří nosných konstrukcí.
Autor: Vodafone
Ovšem technické "zázemí" se nachází již dole u základů rozhledny.
Autor: Vodafone
Když už jsme u těch již stojících konstrukcí, tak operátoři v některých lokalitách využívají nezvykle i stožáry velmi vysokého napětí (VVN). Tento se nachází v katastru obce Zvole nedaleko Prahy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové řešení se využívá v lokalitách, kde pro potřeby definovaného pokrytí nelze postavit stožár – jde o CHKO či jinak nevhodné území.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další unikát operátorů: falešná borovice. Tímto elegantním řešením, které téměř dokonale splývá s okolím, se chlubí T-Mobile. Takto řešené vysílače, sdílené s O2, se nacházejí ve více lokalitách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Namátkou například v katastrech středočeských obcí Malé Kyšice, Hostim, Milý a Krupá. Že jde o falešný strom, prozradí dvířka v jeho „kmeni“ a také v těsné blízkosti „stromu“ stojící malá chaloupka coby technologické zázemí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Předpokladem pro co nejlepší šíření mobilního signálu v zástavě je umístění antén na místo dostatečně vyčnívající nad okolní zástavbu. V husté zástavbě se tak využívají nejen vysoké domy, ale i třeba historické věže. Zde je patřičné maskování na místě.
Autor: CETIN
Příkladem jsou antény Cetinu na radniční věži ve Znojmě. Nejen že jsou rozmístěny symetricky, ale barevně ladí s dřevěným ochozem.
Autor: CETIN
Alternativou pro přiznané, ačkoli maskované antény, je jejich umístění do útrob věže. Takové řešení Cetin zvolil třeba u kostela v Rokytnici na Přerovsku.
Autor: CETIN
Zde se antény nacházejí za dřevěnými žaluziemi kostelní věže. Podobně řešených „bétéesek“ je po republice nespočet, často ani nemáte šanci postřehnout, že v té či oné věži jsou antény operátorů.
Autor: CETIN
Ovšem třeba u této stavby na pražských Vinohradech lze antény za okny spatřit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o vodárenskou věž z roku 1882, která byla po vyřazení z provozu v 60. letech minulého století přestavěna na bytové jednotky a poslední patro využívá T-Mobile.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Také střecha olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře je osazena anténami, ač to tak na první pohled nepůsobí. Ty dvě nápadně masivnější špice jsou maskované antény Cetinu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Paradoxem je, že zatímco v tomto případě jsou antény maskované coby ozdobný prvek…
Autor: CETIN
…tak na věži přiléhajícího kostela sv. Michala jsou antény Vodafonu instalované „natvrdo“. Maskují se alespoň díky shodnému nátěru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takové řešení je poměrně obvyklé, zde antény Cetinu díky shodnému nátěru téměř splývají s kostelní věží.
Autor: CETIN
Jde o věž dnes již opraveného barokního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích.
Autor: CETIN
Stejným způsobem vyřešila infrastrukturní společnost, která vznikla oddělením od O2, instalaci antén v Choustníkově Hradišti.
Autor: CETIN
Nacházejí se na věži místního kostela Povýšení svatého Kříže, s níž jsou barevně sladěné.
Autor: CETIN
Antény operátorů se nenacházejí pouze ve volném prostoru, jsou rozmístěné třeba i po nákupních centrech. Anebo uvnitř administrativních budov. Příkladem je třeba budova Nile House v pražském Karlíně.
Autor: Vodafone
Abyste zdejší anténu Vodafonu sloužící i k pokrytí sousedních budov zahlédli, pak musíte zvednout pohled k prosklené střeše dvorany.
Autor: Vodafone
Nejlépe viditelná je ze střechy, takto ji ovšem vidí vesměs jen servisní technici operátora, respektive správa budovy.
Autor: Vodafone
Dalším netradičním místem, které pro instalaci antény Vodafonu zvolil, je reklamní poutač nákupního centra v pražských Štěrboholech.
Autor: Vodafone
Nacházejí se až na jeho vrcholu a působí jako jeho součást. Nevzhledná kabeláž je přitom vedena vnitřkem konstrukce.
Autor: Vodafone
Tento stožár na pražském Vypichu, okolo něhož projedou denně tisíce vozů a řidiči jej vnímají „jen“ jako lampu veřejného osvětlení, je ve skutečnosti stožár nesoucí anténu T-Mobilu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za zmínku stojí i další způsob, jak lze do některých oblastí dostat mobilní signál. Na některých místech totiž operátoři, jen aby mohli pokrýt blízké okolí, budují z vlastních prostředků veřejně přístupné rozhledny. Podobných staveb je po republice celá řada. Ta na snímku se nachází na Nymbursku v katastru obce Hrubý Jeseník.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě se vrátíme k maskování vysílačů do podoby vzrostlého stromu. Zdaleka totiž nejde o výsadu tuzemských operátorů. Takové košaté umělé borovice stavějí třeba operátoři v Americe. Jedna z nich stojí na zahradě domu v kalifornském Agua Dolce.
Autor: Profimedia.cz
Kromě falešných borovic můžete ovšem v USA narazit i na falešné palmy, jako je tato v kalifornském Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
V Tucsonu pak operátoři své vysílače maskují jako kaktus svícnovitý, lidově zvaný saguaro. Tento druh gigantického kaktusu, který je státním symbolem Arizony, dorůstá ve své domovině do výšky okolo 18 metrů.
Autor: Profimedia.cz