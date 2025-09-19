„Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem,“ informuje ČTÚ v srpnové monitorovací zprávě.
Zákazníci, kteří se potýkali s nefunkční službou, by podle doporučení úřadu měli u svého poskytovatele uplatnit reklamaci na poskytovanou službu. Učinit by tak měli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby. Poté právo na reklamaci zanikne.
Podnikatel (poskytovatel služby) je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, za zákona na to má maximálně jeden měsíc ode dne jejího doručení. ČTÚ připomněl, že doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.
„V této souvislosti je dále rovněž nutno uvést, že zákon nestanoví pro podnikatele povinnost poskytnout jakékoli další kompenzace nad rámec přiměřené slevy z ceny služby, což však neznamená, že je svým zákazníkům nemohou nabídnout ze své vůle,“ dodal úřad.
Připomínka nároku zákazníka na přiměřenou slevu zjevně souvisí s nedávnými potížemi operátora O2 s jeho mobilní sítí. Ten se totiž na začátku srpna potýkal se sérií výpadků hlasových a datových služeb. První, masivní výpadek byl podle O2 způsoben softwarovou chybou v centrální části jeho sítě, ty následující pak podle vyjádření Petry Javornické z tiskového oddělení byly projevem prací na nápravných opatřeních v reakci na první zhoršenou dostupnost služeb. Jako omluvu dal operátor všem zákazníkům bez ohledu na to, zda je výpadek postihl, či ne, poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v jeho prodejnách či na e-shopu.