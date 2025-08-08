Třetí výpadek v řadě. Zákazníci operátora O2 hlásí opět problémy

Ondřej Martinů
  13:06aktualizováno  13:35
Série výpadků operátora O2 pokračuje i v pátek, kdy okolo poledních hodin skokově přibylo hlášení o nefungujících službách. Zákazníci hlásí problémy s mobilními daty, voláním i SMS.

Výpadek operátora O2 (8. 8. 2025) | foto: Vypadky24

Tento týden má operátor již potřetí problémy s mobilní síti. Zákazníci z Prahy, Brna, Olomouce, Plzně a dalších měst hlásí komplikace s voláním i mobilním internetem. Podle dostupných informací by mělo jít o optimalizaci mobilní sítě operátora.

O2 mělo masivní výpadek. Operátor teď nabízí zákazníkům kompenzaci

Tento týden v pondělí postihl síť O2 masivní výpadek. Datové a hlasové služby byly nedostupné zhruba tři hodiny. Problémy hlásili zákazníci z celé republiky. Podle informací ČTK pondělní výpadek postihl zhruba třetinu z více než pěti milionů zákazníků O2. Hlavní příčinou byla softwarová chyba v centrální části sítě operátora.

Následoval druhý výpadek ve čtvrtek, který operátor popsal jako „krátké zakolísání služeb“. U třetího aktuálního pátečního operátor uvádí následující důvody: „Aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe,“ vysvětluje Petra Javornická z tiskového oddělení operátora a dodává: „V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Děkujeme za pochopení.“

Problémy s voláním a mobilními daty jsou tentokrát zřejmě menšího rozsahu, než tomu bylo při pondělním výpadku. Nemožnost volat nebo datovat přes mobilní síť hlásí zákazníci operátora z různých koutů České republiky, takže nelze určit jednu konkrétní oblast.

Za pondělní výpadek nabídl operátor postiženým zákazníkům voucher na slevu 300 Kč, který lze uplatnit při koupi hardwaru nebo příslušenství. Zároveň se operátor zákazníkům omluvil. Voucher lze uplatnit v aplikaci Moje O2 a bude platný do neděle 17. 8. 2025. Jestli O2 podobným způsobem odškodní i zákazníky postižené pátečním výpadkem, není v touto chvíli známé.

Výpadky služeb se nevyhýbají žádnému operátorovi, ale tři problémy v síti během jednoho týdne nebývají zase tak často. Ale ani to není zcela neobvyklé, problémy často souvisejí s dolaďováním nastavení sítě po prvním výpadku. Velký výpadek měl například loni na podzim Vodafone a všechny mobilní sítě se musely potýkat s problémy při závažném blackoutu na začátku letošního července.

8. srpna 2025  13:06,  aktualizováno  13:35

