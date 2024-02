Tarif snů pro ty, co nevolají. Obsahuje stovky gigabajtů za hubičku

Iliad načas opět vylepšil svou standardní nabídku. Přitom už ta má delší dobu podobu neomezeného tarifu se 150GB datovou porcí, a to při stále neměnné ceně 9,99 eura, tedy v přepočtu něco málo přes 250 korun. Na takovou cenu se tuzemský zákazník u žádného českého mobilního operátora nedostane, cenově nejdostupnější tarif v Česku vychází aktuálně o zhruba 75 korun dráže, a navíc oproti italské nabídce obsahuje jen nepatrný zlomek dat, pouhý jeden gigabajt.

Zmíněný 150GB tarif Iliad načas zlevnil o dvě eura, vyjde tak v přepočtu na zhruba 200 korun. Místo něj za výše zmíněnou částku nabízí po omezenou dobu datově ještě štědřejší tarif. Zájemci mohou nyní za onu běžně účtovanou částku získat o dalších 50 GB dat více. Tedy stejně jako již loni v květnu rovných 200 GB. A to až do konce února. Není to však to nejlepší, co z pohledu porce mobilních dat tento operátor aktuálně umí. Tedy za předpokladu, že zákazník oželí jiné služby.

V nabídce má totiž i tarif zaměřený výhradně na mobilní data. Tedy ne že by s příslušnou SIM nebylo možné volat či esemeskovat, jen je každá provolaná minuta i každá odeslaná textovka zpoplatněna, a promítne se tak do celkové výše měsíčního poplatku.

Ten standardně činí 13,99 eura, tedy v přepočtu zhruba 353 korun. Za tuto částku má zákazník k dispozici velmi štědrých 300 GB dat (v EU platí limit 15 GB), přičemž každá minuta i SMS vyjdou shodně na 0,28 eura (zhruba sedm korun). Na to je tedy nutné v případě využívání těchto služeb pamatovat. Vyčerpá-li zákazník celý datový limit, který má v rámci tarifu k dispozici, tak si může přikoupit za 90 eurocentů (necelých 23 Kč) dalších 100 MB dat. Dodejme, že s tímto tarifem lze využívat pouze 4G sítě, do své 5G sítě pustí Iliad jen zákazníky s akčním 300GB tarifem.

Čeští mobilní uživatelé si mohou za obdobnou cenu užívat nanejvýš 100 GB mobilních dat. A to navíc za předpokladu, že se jim podařilo v minulosti ulovit některou z datově štědrých předplacenek T-Mobilu či O2. V obou případech šlo o limitované edice, o které byl vysoký zájem. Přitahovaly ovšem i pozornost spousty překupníků. Navíc O2 svůj 100GB balíček zdražilo na 349 korun, aktuálně jej nabízí již coby standardní nabídku Datamanie za 449 Kč.

Aktivační poplatek a absence neomezených dat

Ve všech případech, tedy bez ohledu na zvolený tarif, musí zákazník Iliadu pamatovat na to, že s jeho pořízením je nadále spojen jinde již zapomenutý aktivační poplatek. Ten činí 9,99 eura (zhruba 253 korun).

Loni v létě měl Iliad v nabídce tarif se 180 GB dat, tedy do této chvíle nejvyšší datovou porcí v neomezeném tarifu, kterou do té doby nabídl. Současnou akční nabídkou je překonána. A zdaleka nemusí jít o konečnou hranici, jak naznačuje na domácí půdě, tedy ve Francii. V létě 2022 tam nabídl 210GB tarif. Jen tedy jeho cena byla o deset euro vyšší, než je obvyklá výše paušálu u jeho italské odnože.

Je nicméně nutné i nyní zmínit, že nabídka italského Iliadu se striktně omezuje na tarify s omezenou datovou porcí. Zájemci o neomezená data u něj nepochodí. V tomto ohledu tak mají četní světoví operátoři včetně těch českých navrch. Jenže ceny takových tarifů jsou úplně jinde, než za kolik sice omezenou, ale velmi štědrou datovou porci nabízí Iliad.

Oproti dřívějšku si z jeho nabídky vyberou už i ti, kteří neprahnou po extrémní porci dat. Kromě výše zmíněného 150GB neomezeného tarifu má operátor v nabídce totiž i tarif zaměřený na hlasové služby, který disponuje pouhými 40 MB dat. Vyjde na 4,99 eura, tedy v přepočtu zhruba 126 korun. V ceně jsou kromě neomezených minut standardně i neomezené SMS. Opět je nutné počítat s desetieurovým aktivačním poplatkem.