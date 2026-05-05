Letos uplyne 35 let od spuštění první tuzemské mobilní sítě, analogové NMT na frekvenci 450 MHz. V září 1991 ji spustil EuroTel, předchůdce současného O2. O pokrytí tehdejší Česko-slovenské federativní republiky se staraly tři vysílače. Z původních míst se dodnes využívá už pouze jediné. Pokochejte se s námi výhledy od vůbec nejstarší české BTS.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nachází se v pražských Vokovicích na samém okraji Šáreckého údolí. A to konkrétně na střeše administrativní budovy Shiran Tower, někdejšího Výzkumného ústavu matematických strojů (VÚMS).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o nepřehlédnutelnou stavbu z roku 1971: s výškou 73 metry výrazně vyčnívá nad okolní vilovou zástavbou. Už z dálky jsou na samém vrcholu kromě jiných technologií dobře patrné i antény společnosti Cetin, které využívá operátor O2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Shiran Tower je aktuálně 26. nejvyšší budovou v České republice, o pozici se dělí se stejně vysokým a stejně starým Hotelem Olympik v pražském Karlíně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V roce 2002 prošla tato šestnáctipatrová budova rozsáhlou rekonstrukcí. Za vnějšími technologiemi Cetinu jsme však museli vystoupat až do úrovně hypotetického sedmnáctého patra.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cetin zde má umístěny dva sektory. Jejich vyzařovací azimuty (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček) jsou 0 ° a 240 °, mobilní signál se tak z této budovy šíří severním (na snímku)…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od antén lze pozorovat třeba i přistávající letadla na nedaleké Letiště Václava Havla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco do čtrnáctého patra nás stejně jako techniky Cetinu vyvezl výtah, tak další patra je nutné zdolat již po schodech. A to i kvůli přístupu do technologické místnosti, která se totiž nachází v patnáctém patře.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tradičně ukrývá všechny technologie nezbytné pro provoz základnové stanice včetně pár archiválií, pozůstatků po již neprovozovaném LTE 420 MHz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na indoor skříň s technologiemi. Obsahuje například rackhead s rozjištěním…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Záložní zdroj 48 V pro vykrytí případných výpadků elektrické energie
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na tomto snímku jsou zachyceny rádiové jednotky (RRU) indoorového pokrytí. Ale pojďme dál…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologickou místností se dostáváme na další schodiště, které nás již zavedlo na střechu. Zde nelze přehlédnout desítky různých mikrovlnných antény a parabol. Od technologií Cetinu nás však v tuto chvíli dělí ještě jeden venkovní zebřík, po jehož zdolání se nacházíme na úplném vrcholu výškové budovy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oba sektory Cetinu vysílají v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/2 600 a 3 700 MHz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dobře patrná jsou i speciální letecká překážková značení, tedy světelná návěstidla umisťovaná na výškové budovy v blízkosti letišť, a to na jejich nejvyšší body. Těmi jsou v případě Shiran Toweru právě antény Cetinu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně jako v technologické místnosti i na střeše narážíme na archiválii: anténu a rádiovou jednotku (Nokia) již neprovozovaného systému LTE 420 MHz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Při pohybování se na střeše musíme dávat pozor na všudypřítomné mikrovlnné antény. Jsou jich tu desítky včetně těch složek IZS. Při zastínění bychom přerušili datový tok, který přenášejí vzduchem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mikrovlnná anténa (pojítko) slouží k propojení základnové stanice do sítě mobilního operátora.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V roce 1996 byl tento „sajt“ doplněn o GSM 900 MHz. Do současného stavu, tedy na technologii Ericsson byl modernizován v srpnu 2021.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z budovy Shiran Tower se nabízí otevřený výhled všemi směry, třeba i na sídliště Bohnice. Ve spodní části snímku je pak kostel svatého Matěje náležící k dejvickému hřbitovu Šárka a bytová zástavba v blízkosti zříceniny Baba.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na vilovou oblast Haunspalka, v popředí domy v Soborské ulici. V pozadí pak Kobylisy a sídliště Ďáblice. V horní polovině snímku je v levé části dobře patrná ulice Trojská.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled přes Haunspalku na ubytovací budovy A a B studentské koleje 17. listopadu v Libni a Trojský most
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tomuto snímku dominují chrám svatého Víta na Pražském hradě a televizní věž na Žižkově, na níž v roce 1991 spustil tehdejší EuroTel svou druhou základnovou stanici analogové sítě NMT. V současnosti již vysílač k šíření signálu O2 neslouží.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Úpatí vrchu Petřín s jeho dominantou, Petřínskou rozhlednou. Patrné jsou i věžičky Strahovského kláštera. Vilová zástavba v popředí jsou Strešovice, dobře patrná je i vila herečky Ivy Janžurové (na snímku se nachází pod rozhlednou).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Věž vyčnívající v nad okolní zástavbu je střešovický kostel svatého Norberta, před ní vpravo pak budova ZŠ Norbertov. Vlevo od něj je v pozadí dobře patrná bazilika svaté Ludmily na Vinohradech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V popředí vpravo jedna z budov Ústřední Vojenské nemocnice na Břevnově, za ní jsou pak patrné osvětlovací stožáry Strahovského stadionu či výdech Strahovského tunelu. V pozadí pak vyčnívají výškové budovy na Pankráci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bývalý hospodářský dvůr v osadě Jenerálka. V současnosti se v objektu nachází mezinárodní umělecká mateřská školka a jesle.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nad stromy vyčnívá střecha Letohrádku Hvězda, níže na snímku je pak patrný kostel svatého Fabiána a Šebestiána v Liboci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě jednou se vrátíme k výhledu směr Pražský hrad. Dobře rozpoznatelnými jsou totiž i další budovy na snímku. Jako třeba hotel Don Giovanni a opodál stojící výškové budovy, bývalý Strojimport a Crystal. Vlevo od katedrály svatého Víta lze rozpoznat žižkovský Dům Radost (bývalý Dům odborových svazů), vpravo pak Fantovu budovu (Hlavní nádraží) a při pravém okraji snímku pak i věž kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dobře viditelný byl i tropický skleník Fata Morgana nacházející se v trojské botanické zahradě. Vlevo nahoře sídliště Bohnice, vpravo pak Velká skála a Kobylisy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V mlžném oparu jsme rozpoznali i zhruba 40 kilometrů vzdálenou horu Říp…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…či větrné elektrárny v katastru obce Pchery v okrese Kladno. Objekty pod levou elektrárnou jsou Pop Airport a Majaland v Tuchoměřicích, světlá budova vpravo pak logistické centrum v katastru stejné obce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Modrý dům uprostřed snímk stojí u kruhového objezdu mezi Nebušicemi a Přední Kopaninou. Vzadu je pak patrné logistické centrum společnosti UPS.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Červená budova ve středu snímku se nachází v areálu České zemědělské univerzity, jde o Fakultu lesnickou a dřevařskou. V pozadí vlevo lze v mlžném oparu rozpoznat vrch Bezděz se stejnojmenným hradem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tomuto snímku dominuje nejdelší panelový dům v Česku, stojí v Zelenohorské ulici. Nad ním vyčnívají dominanty bohnické psychiatrické nemocnice: vodárenská věž (vlevo) a věž kostela svatého Václava v Bohnicích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na přírodní rezervaci Podhoří a nad ní stojící okraj bohnického sídliště, v pozadí jsou pak Čimice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bytové domy v areálu Hvězda na Petřinách, který navrhl český architekt chorvatského původu Vlado Milunić podílející se ve stejné době i na návrhu Tančícího domu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tyto novostavby s netradičně řešenou sedlovou střechou najdete v Libocké ulici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na bývalou huť Poldi Kladno. Patrný je i 52 metrů vysoký věžový vodojem v Dubí, který zásoboval dnes již bývalý kladenský důl František Josef.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zhruba uprostřed snímku lze identifikovat budovu Národního muzea, patrná je i jeho přidružená nová část, tedy někdejší budova Federálního shromáždění. Kromě identifikovatelné baziliky svaté Ludmily (vpravo) je na snímku patrná ještě tmavá stavba. Pomůžete nám ji identifikovat?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled na Kladno. Dobře rozpoznatelné jsou místní dominanty, kladenské věžáky, vlevo od nich pak i kladenský věžový vodojem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Panelové domy ve Vokovické ulici „svírající“ administrativní budovu AFI Vokovice stojící mezi ulicemi Evropská a Kladenská.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled směrem na Žižkov. Patrný je památník na vrchu Vítkov včetně jezdecké sochy Jana Žižky, portály železničních tunelů pod tímto vrchem či Armádní muzeum. Identifikovat lze i budovu ministerstva obrany.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz