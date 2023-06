Máte problém se signálem operátorů? Úřední web ukáže proč

VPortal je komplexním vizualizačním nástrojem provozovaným Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), který slouží jako pomůcka při porovnání kvality tuzemských telekomunikačních služeb. Obsahuje nejen data získaná z měření prováděných pracovníky úřadu v terénu, ale podle ČTÚ i třeba výsledky výpočtů pokrytí prováděné na základě získaných údajů o parametrech vysílacích stanic, základnové stanice ve zkušebním provozu, vysílače, přehled o plnění rozvojových kritérií a podobně.

Uživateli je k dispozici několik modulů podle typu služeb. A to moduly Mobilní služby, v němž si může uživatel zobrazit hustotu pokrytí mobilním signálem v jednotlivých sítích (5G, 4G a 2G) z pohledu každého síťového operátora, Rozhlasové služby, Televizní služby a nově také Rozvojová kritéria, který nabízí možnost zobrazení plnění závazků z aukcí z let 2017 a 2020 týkajících se pokrytí signálem mobilních služeb podle jednotlivých operátorů. Jde jak o pokrytí obcí spadajících mezi tzv. „bílá místa“, tak o zlepšení pokrytí ve městech či na železničních a silničních koridorech.

„Na stránkách portálu je detailně a přehledně uvedeno, do jakého data musí být jaké závazky splněny, a lze jednoduše vyčíst, jak si operátor v současnosti s požadovaným pokrytím stojí,“ informoval úřad.

Například v pásmu 700 MHz je patrné, že O2, které má do února 2024 pokrývat 95 % populace všech obcí identifikovaných v příloze aukce v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3,4 – 3,6 GHz jako takzvaná bílá místa (obce bez pokrytí mobilním signálem), v současnosti pokrývá 48 z nich. Všichni operátoři pak v tomto pásmu mají mít minimálně 70% pokrytí populace celé České republiky, a to do února 2026. Aktuálně nejblíže ke splnění této aukční podmínky je Vodafone, podle VPortalu v pásmu 700 MHz pokrývá mobilním signálem již 67,6 % tuzemské populace.

V pásmu 3,4 až 3,6 GHz (standard 5G) pak všichni velcí síťoví operátoři (O2, T-Mobile a Vodafone) podmínku minimálně 15 základnových stanic na území České republiky do února 2024 již splnili. Dva operátoři splnili už i podmínku 230 základnových stanic v tomto pásmu do února 2026: Vodafone jich má podle nástroje ČTÚ aktuálně 532, O2 dokonce 2 588. T-Mobile s počtem 17 základnových stanic tak za konkurencí výrazně zaostává, na splnění této podmínky má však ještě dostatek času.

Nejpozději do února 2026 pak mají operátoři pokrývat minimálně 30 okresů, tedy mají v daném okrese provozovat alespoň jednu základnovou stanici v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. O2 s Vodafonem mají s více než dvojnásobkem úřadem požadovaného počtu pokrytých okresů splněno, zatímco T-Mobile pokrývá zatím jen dva. Stejným způsobem si může uživatel zobrazit plnění aukčních podmínek z pohledu jednotlivých operátorů i v pásmu 3,7–3,8 GHz.

Prozradí i místa s horším televizním signálem

Kromě nového modulu Rozvojová kritéria se VPortal dočkali i vylepšení zobrazení pokrytí televizním signálem, v němž je lépe zobrazen terén na mapě tak lze pohodlně identifikovat místa, kde je například signál horší kvůli poloze v údolí. Nově je k dispozici také seznam všech aktivních televizních vysílačů s možností prohlédnout si dosah každého z nich, uživatel si může zobrazit i stížnosti diváků včetně toho, jak byly vyřešeny.

Během letoška VPortal podle úřadu nabídne také nový modul Pevné služby, který bude obsahovat vybraná data o přístupech k internetu v pevném místě. ČTÚ informoval, že v souvislosti s rozvojem tohoto komplexního vizualizačního nástroje dojde k postupnému útlumu webu digi.ctu.cz.