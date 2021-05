T-Mobile zkvalitnil tísňové hovory. Jako první v Česku využívá VoLTE

Kvalita hovorů na tísňové linky (150, 155, 158 a 112) se podle operátora díky schopnosti technologie LTE eliminovat ruchy v okolí výrazně zlepší. I prostřednictvím VoLTE budou přitom nadále fungovat všechny standardní náležitosti tísňových hovorů jako například přesměrování hovoru na lokální tísňové centrum v závislosti na poloze volajícího či předání jeho polohy tísňovému centru.

„Spouštění předcházelo masivní testování s mnoha typy telefonů a jednotkami tisíc zkušebních tísňových hovorů. Testování probíhalo v koordinaci se všemi složkami integrovaného záchranného systému České republiky,“ informoval operátor.



Spojovat hovory přes LTE síť je možné všude tam, kde je pokrytí LTE signálem. T-Mobile jím v současnosti pokrývá 99,8 % České republiky. Spojení na tísňové linky i nadále podporují sítě 2G a 3G. Avšak v případě 3G sítě jen do konce letošního listopadu, kdy ji T-Mobile jako poslední tuzemský operátor zcela vypne (více viz T-Mobile vypne síť 3G jako poslední. Poběží do konce listopadu).