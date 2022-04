Volání na Ukrajinu zdarma končí. Hovory zpoplatní i T-Mobile

Od 24. února, kdy na Ukrajinu vpadla ruská vojska, bylo možné s vybranými tuzemskými operátory volat a esemeskovat na ukrajinská čísla zcela zdarma. Pouze O2 již tehdy zvolilo odlišný, z dlouhodobého hlediska udržitelný přístup: volání na Ukrajinu symbolicky zařadilo do stejné kategorie jako volání v rámci Evropské unie (více viz Na Ukrajinu voláte a esemeskujete zdarma. Operátoři reagují na válku).

Jako první svého konkurenta následoval Vodafone (více viz Sto minut zdarma, pak za korunu. Pravidla volání na Ukrajinu se mění) a nyní se ke stejnému kroku chystá i T-Mobile. Bezplatné volání a SMS na Ukrajinu totiž na konci dubna, tedy po víc než dvou měsících, ukončí. Nově se stejně jako konkurenční operátoři zaměří na dlouhodobou pomoc.

Ta bude mít rovněž podobu zvýhodněných sazeb s tím, že úprava cen se týká i dalších značek v síti operátora. Tedy jmenovitě virtuálních operátorů Kaktus, MOBIL.CZ a innogy Mobil.

Za volání na Ukrajinu si T-Mobile (a jmenovaní virtuálové) od 1. května naúčtuje dvě koruny za minutu, stejnou částkou bude zpoplatněna i každá odeslaná SMS (standardně 12 Kč za minutový hovor a 5,05 za odeslanou SMS). V případě hovorů jde tedy o dvojnásobek toho, co si od 5. března účtuje Vodafone, a to navíc až po provolání bezplatných 100 minut.

Dvoukorunová sazba T-Mobilu je nicméně stále o poznání nižší, než kolik si za volání z Česka do válkou sužovaného státu účtuje O2. Přeřazením Ukrajiny do zóny Evropská unie sice pomohlo volajícím výrazně snížit celkové náklady za mezinárodní hovory ve srovnání se sazbou platnou v zóně Ostatní svět (24,90 Kč/min.), ale i tak je minutová sazba 5,98 Kč ve srovnání s konkurenčními sazbami znatelně vyšší. Na druhou stranu díky tomuto kroku vyjde u O2 zaslání SMS na Ukrajinu o pár haléřů výhodněji než u T-Mobilu: 1,88 Kč namísto dvou korun.

U T-Mobilu končí i bezplatný roaming

Součástí stávajícího projevu solidarity většiny tuzemských operátorů s Ukrajinou je i bezplatný roaming. To znamená, že hovory (i SMS) z českých SIM přihlášených do sítí ukrajinských operátorů jsou ve směru do Česka (respektive do států EU) či po Ukrajině bezplatné. To se však v případě T-Mobilu s nadcházejícím měsícem mění.

Operátor bude totiž všechny roamingové služby opět zpoplatňovat, i v tomto případě zvýhodněnými sazbami. Minutový odchozí hovor tak od 1. května vyjde na 23,50 Kč (standardně 35 Kč) a zpoplatně bude již i příchozí hovor, a to sazbou 6,50 Kč za minutu (standardně 18 Kč/min.). Odeslání textovky vyjde nově na 1,40 Kč (standardně 9,60 Kč).

Konkurenční Vodafone bezplatný roaming zachovává i nadále. „Zákazníkům s českým číslem na Ukrajině Vodafone neúčtuje žádný poplatek za volání a SMS na česká a ukrajinská čísla včetně příchozích hovorů,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.

Zákazníci O2, kteří se nachází na Ukrajině, využívají služby stejně jako v domácí síti. „Již od začátku války má O2 pro všechny zákazníky roaming na Ukrajině na úrovni EU podmínek,“ uvedla Veronika Zachariášová z tiskového oddělení O2. Volání, SMS i mobilní data tak v případě SIM tohoto operátora přihlášené do ukrajinské mobilní sítě využívají za stejných podmínek jako v Česku.