Když nepřejdete na nový, tak si připlatíte. Vodafone zdražuje starší tarify

Lukáš Hron
Vodafone na začátku prosince přistoupí ke zdražení vybraných starších mobilních tarifů, a to včetně studentských. Nové, o nižší desítky korun vyšší ceny se projeví v lednovém vyúčtování. Úprava cen je podle operátora nutná z důvodu dalšího poskytování kvalitní a bezpečné služby i investic do rozvoje.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Od 4. prosince 2025 upravujeme ceny vybraných starších mobilních tarifů, a to z důvodu dlouhodobě rostoucích nákladů na provoz a modernizaci sítě, zejména investicí do nejnovějších technologií, kyberbezpečnosti a rozšiřování 5G pokrytí,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz Ioannis Papadopoulos z tiskového oddělení Vodafonu.

Jakých konkrétních tarifů se zdražování týká, operátor neinformuje. Podle tiskové mluvčí Vodafonu Lenky Đo jde o soubor starších tarifů. Jedno je nicméně jisté, zdražení se dotkne všech zákazníků s tarify tarifních řad Red Basic a Neomezený.

Krok, který se u zákazníků patrně nesetká s vřelým příjetím, je podle operátora nezbytný. V uplynulých třech letech se mu sice i při rostoucích nákladech dařilo díky inovacím a optimalizaci udržovat vysokou kvalitu služeb pro zákazníky, nyní je však nutné přistoupit ke zdražení, aby mohl nadále poskytovat bezpečné služby pro všechny a také investovat do dalšího rozvoje.

Měsíčně zhruba o 50 korun víc

„Jen za poslední rok jsme investovali přes tři miliardy korun do modernizace sítě, rozšířili 5G pokrytí na 97 % populace a stali se prvním operátorem, který pokryl 100 % českých dálnic,“ upřesnil Papadopoulos a dodal, že zvýšení měsíčního paušálu v řádu desítek korun od letošního prosince se týká několika starší tarifů. Částka, o níž se cena tarifu zvedne, není stejná, liší se tarif od tarifu.

Od kdy budu platit více?

Pokud máte zúčtovací období například k 10. dni v měsíci, tak mobilní služby podle nového ceníku platného od 4. prosince vám začne Vodafone účtovat od 10. prosince. První vyúčtování s novou cenou vám tedy operátor vystaví 10. ledna 2026.

To, zda a o kolik se zdraží jím využívaný tarif, si může zákazník ověřit na webu operátora po přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Nové ceny se projeví v prvním vyúčtování v novém roce, tedy v lednu 2026.

„Pokud zákazníci a zákaznice využívají slevu nebo zvýhodnění, zůstává tato ve stejné výši samozřejmě i po změně. Pevně věříme, že zákazníci a zákaznice najdou pro tuto změnu pochopení a ocení transparentnost,“ dodal Papadopoulos.

Informaci o zdražení tarifu, pokud se jich tato změna dotýká, se dotčení zákazníci dozvědí v měsíčním vyúčtování. Operátor tak ze zákona musí učinit nejpozději jeden měsíc (a nejdříve tři měsíce) před nabytím účinnosti jednostranné změny smluvních podmínek. Zákazníci se tak o ní z vyúčtování dozvídají v těchto dnech.

Zákazník, který s chystaným zdražením nesouhlasí, má dvě možnosti. Tou první je přechod na některý z nových tarifů Vodafonu, tedy BezLimitu (datově neomezené) a sLimitem (s FUP). Těchto tarifů se totiž chystané zdražování netýká (stejně tak ani pevného internetu a Vodafone TV). Navíc díky současné vánoční akci Vodafonu mohou být v některých případech i cenově výhodnější než starší tarif. Druhou možností je pak odchod ke konkurenci, tedy přenesení telefonního čísla a využití nabídky jiného operátora.

Mladí zákazníci, tedy ti s tarify #jetovtobě, kteří se zvýšením ceny nebudou souhlasit, mají prakticky jen druhou možnost – žádnou novější alternativu ke stávajícím studentským tarifům totiž Vodafone aktuálně nenabízí a nové standardní tarify i navzdory současným slevám vycházejí o poznání dráže. Nové ceny tarifů #jetovtobě již operátor na svém webu zveřejnil, oproti těm původním jsou vyšší o zhruba 40 až 50 korun měsíčně.

8. listopadu 2025

