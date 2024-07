Vodafone slaví čtyřicítku. V Česku letos dosáhl plnoletosti

Značka CMF dnes představila první telefon ve svém portfoliu: CMF Phone 1. Společnost spadající pod výrobce Nothing sází u tohoto modelu na zajímavý poměr ceny a výkonu a také něco, co se dosud...

Apple možná vybaví svá sluchátka kamerkami. Na ušní selfies ale nebudou

Podle nových informací by společnost Apple mohla do několika let osadit některý z chystaných modelů sluchátek AirPods kamerkami. Nic si s nimi však fotit nebudete, sloužit mají ke zlepšení ovládání.