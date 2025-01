Za rok si ze svého současného mobilu zavoláte přes satelit, slibuje Vodafone

Historický první satelitní videohovor z běžného 4G/5G smartphonu uskutečnil inženýr Vodafonu Rowan Chesmer z odlehlé horské oblasti ve středním Walesu. Z místa, kde není běžné pozemní mobilní pokrytí, se tímto způsobem úspěšně spojil s generální ředitelkou Vodafone Group Margheritou Della Valle. Ke spojení videohovoru byly využity satelity BlueBird společnosti AST SpaceMobile, která provozuje první a jedinou mobilní širokopásmovou síť ve vesmíru fungující s běžnými smartphony bez jakýchkoli modifikací pro více uživatelů.

„Je to jediná satelitní technologie svého druhu, která nabízí plnohodnotný mobilní zážitek i z oblastí, kde dosud nebyl mobilní signál. To znamená možnost i v odlehlých oblastech z běžného telefonu přijímat videohovory, přistupovat k internetu a používat online messagingové služby,“ informoval Vodafone s tím, že nově otestovaná služba zrcadlí zkušenosti lidí ze stávajících 4G a 5G mobilních sítí, navíc však umožňuje používat běžné telefony k automatickému přepínání mezi pozemními sítěmi a pokrytím z vesmíru.

Odpadá tak nutnost použití speciální antény či drahého satelitního telefonu, tedy prostředků, bez nichž se stávající satelitní služby, aby mohly využívat plnohodnotné mobilní připojení, neobejdou.

Novou službu, která doplní stávající pozemní sítě a umožní přinést signál do oblastí, v nichž doposud mobilní pokrytí schází, plánuje Vodafone nabízet v Evropě komerčně na přelomu let 2025 a 2026. Satelitní připojení pomocí pěti satelitů BlueBird (BlueBird 1 až 5) mu umožňuje testovat širokopásmové připojení přímo ke stávajícím chytrým telefonům. A to s přenosovou rychlostí až 120 Mb/s.

„Úkolem Vodafonu je připojit všechny, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Naše pokročilá evropská 5G síť bude nyní doplněna špičkovou satelitní technologií. Přinášíme zákazníkům nejlepší síť a připojujeme lidi, kteří nikdy předtím neměli přístup k mobilním komunikacím. To pomůže překonat digitální propast, podporovat lidi ze všech koutů Evropy, aby zůstali v kontaktu s rodinou a přáteli nebo mohli pracovat, a také zajistit spolehlivé připojení v případě nouze i v odlehlých venkovských oblastech,“ uvedla generální ředitelka skupiny Vodafone Group Margherita Della Valle.

Komunikaci přes satelit v současnosti umožňují pouze iPhony (modely 14 a novější), Apple však svou službu poskytuje jen v omezené míře. Tedy jen ve vybraných zemích, v Česku dostupná není. Navíc slouží pouze pro účely nouze, tedy ke spojení s tísňovými službami v místech, kde není k dispozici běžné pozemní mobilní pokrytí. Satelitní komunikaci umožňují například i Huawei či Honor, avšak jen doma v Číně. O spuštění vlastní satelitní mobilní služby informovala už v roce 2023 i společnost SpaceX Elona Muska.