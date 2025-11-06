Letošní vánoční kampaň staví nejmladší tuzemský operátor na akci 1+1, kdy zákazník v rámci vybrané dvojice z nabídky získá k novému telefonu druhé zařízení za symbolickou cenu.
Při nákupu špičkového Samsungu Galaxy S25 získá zákazník za pouhou jednu korunu hodinky Samsung Galaxy Watch 8, v případě Samsungu Galaxy A56 5G pak model Galaxy A17 5G. Za jedinou korunu lze v rámci letošní vánoční nadílky získat i smartphone Redmi 15 5G, ten operátor přidá ke smartphonům Xiaomi 15T či 15T Pro.
Nabídka 1+1 je dostupná jak online, tak na všech kamenných prodejnách operátora. A platí pro všechny. Tedy bez ohledu na způsob platby či to, zda využívají služby Vodafonu. Využít akci 1+1 od Vodafonu tak mohou i zákazníci konkurenčních operátorů.
Další praktické benefity jsou již podmíněny pořízením některého z nových tarifů, a to ve verzi Extra. V takovém případě zákazník získá navíc ochranné sklo včetně jeho instalace, i v tomto případě za pouhou jednu korunu. Za další 1 Kč pak k vybraným telefonům v rámci nabídky 1+1 získá zadní kryt.
Slevy na mobily, tarify i štědrou předplacenku
Vybrané telefony ze standardní nabídky operátora lze v případě pořízení tarifu Extra získat s výraznou vánoční slevou. Ta činí až osm tisíc korun. S takovou úsporou lze u Vodafonu nyní pořídit jak špičkové samsungy (Galaxy S25, Galaxy S25 FE a Galaxy Z Flip 7), tak vrcholné xiaomi (15 a 15 Ultra) či pixely (9 a 10).
Operátor si v rámci vánoční nabídky přichystal i trvalé slevy na vybrané tarify z nových tarifních řad BezLimitu a sLimitem. Například při pořízení BezLimitu M její výše dosahuje 26 %, tarif je tak k mání za 592 Kč (standardně 799 Kč). V případě varianty Extra, tedy s extra výhodami (sleva na nový telefon, pojištění zařízení, ochrana displeje a volání z hodinek) pak výše slevy činí 23 % a tarif tudíž vyjde jen na 693 korun (běžně 899 Kč). Slevu dá operátor i na tarify BezLimitu L a XL, a to včetně jejich variant Extra.
U tarifů s omezenou porcí dat se vánoční sleva vztahuje jen na Extra variantu základního sLimitem S a obě varianty sLimitem M. Výše trvalé vánoční slevy u datově omezených tarifů dosahuje až 29 %.
Předplacenkáři mají možnost až do 31. ledna 2026 získat porci dat navíc. Podmínkou je pravidelný dokup datových balíčků. V případě balíčků za 119 či 149 korun získají navrch 2 GB, u ostatních pak 5 GB. Operátor odmění extra daty i aktivaci nové Oskarty, přidá 2 GB navíc. Přichystal si i 50% slevu na Giga kartu, tedy datovou SIM se 100GB datovou porcí. Při jejím pořízení online tak vyjde na pouhých 225 korun (běžně 449 Kč).
Malý dárek má Vodafone stejně jako T-Mobile, který svou letošní vánoční nabídku představil už koncem října, přichystaný pro své zákazníky i na prodejnách. Získat tam mohou stylová vánoční vykrajovátka na cukroví s praktickým receptem.