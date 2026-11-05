Vodafone v rámci své letošní vánoční nabídky naděluje speciální slevu na nákup nového telefonu. Zákazníci ji získají při pořízení nového tarifu z řady Extra s dvouletým závazkem. Výše slevy se pak odvíjí od vybraného tarifu. K vybraným modelům značek Samsung a Xiaomi navíc operátor přidá druhý telefon za pouhou jednu korunu. Zákazníci tak v závislosti na svém výběru mohou ušetřit až 17 tisíc korun.
Ve vánoční nabídce bude celkem pět kombinací. Mezi nimi třeba dvojice zahrnující modely Galaxy S26 a Galaxy A27 od Samsungu. V případě pořízení tarifu BezLimitu Black Extra získá na první uvedený model slevu ve výši osmi tisíc korun, telefon jej vyjde tedy na 15 601 Kč, druhý samsung pak získá za pouhou korunu. Namísto běžných 32 878 korun tak zaplatí jen 15 602 Kč. Tedy o víc než 17 tisíc korun méně.
Při pořízení tarifu BezLimitu M Extra lze za 9 702 korun pořídit dvojici samsungů Galaxy A57 a Galaxy A17. Celková sleva v tomto případě dosahuje výše 7,5 tisíce korun. Stejnou částku ušetří i zákazník, který při pořízení tarifu BezLimitu L Extra sáhne po dvojici smartphonů xiaomi. Za kombinaci modelů 17T a Redmi 17 zaplatí jen 12 102 korun.
Předplacenkáři Vodafonu se od listopadu až do ledna mohou ve Vodafone Happy těšit na data zdarma. Musí splnit jedinou podmínku: dobít si kredit částkou ve výši alespoň 300 Kč. Ti s Oskartou získají neomezená data na den, u ostatních předplacenek Vodafonu jsou to tři dny neomezených dat, nebo 2 GB na měsíc, při dobití za 400 Kč a více pak operátor dá buď neomezená data na týden, nebo 5 GB na měsíc. Odměnu mohou předplacenkáři při splnění podmínky získat každý měsíc, tedy celkem třikrát. Odměny se dočkají i noví zákazníci Oskarty: za první dobití částkou v minimální výši 300 Kč do 30 dnů od aktivace nové SIM získají 2 GB dat na měsíc zdarma.
Pro všechny své zákazníky, tedy nejen ty s mobilním tarifem, ale i pro ty s pevným internetem či Vodafone TV, si pak operátor na letošní Vánoce přichystal dárek v podobě bezplatného využití novinky v jeho portfoliu. Jde o streamovací platformu Disney+, která zahrnuje filmy a seriály ze světů Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, FX, Hulu a ESPN.
Stávající zákazníci získají předplatné Disney+ Standard, které umožňuje prostřednictvím aplikace sledování až na dvou zařízeních současně (na kompatibilních chytrých televizorech, počítačích, mobilech a tabletech; u Vodafone TV bude aplikace dostupná na set-top boxech GEN3 a novějších), na jeden měsíc na účet operátora. Nabídku je možné aktivovat opět prostřednictvím aplikace Můj Vodafone v sekci Vodafone Happy. Při zřízení nové služby (mobilní tarif, pevný internet či Vodafone TV) se možnost bezplatného využívání této streamovací platformy prodlouží na tři měsíce.
Po uplynutí bezplatného období bude v obou případech předplatné Disney+ Standard automaticky pokračovat za standardní cenu 199 Kč, nicméně operátor na konec bezplatného období upozorní prostřednictvím SMS. Zákazník jej tak může včas zrušit.