Vánoce u Vodafonu: speciální balíček může ušetřit až 15 000 korun

V předvánočním období si nejmladší tuzemský operátor pro nové i stávající tarifní zákazníky přichystal speciální vánoční balíček služeb za zvýhodněné ceny, který si každý zákazník poskládá podle svých potřeb. Přidat si do něj může jak svůj vysněný telefon, tak datově neomezený tarif či balíček služeb Vodafone Flex. Za dva roky může díky vánočnímu balíčku uspořit i více než 15 tisíc korun.

Výraznou část z toho dělají dotace na vybrané smartphony, sleva může činit až devět tisíc. Třeba vrcholné samsungy lze získat s pětitisícovou slevou oproti běžné prodejní ceně Vodafonu. Konkrétně Galaxy Z Flip 6 lze tak v rámci vánoční nabídky vyjde jen na 23,4 tisíce korun, model Galaxy S24 (128 GB) pak na 17,8 tisíce. Operátor neopomněl ani příznivce Applu, pro ty je přichystána dvoutisícová sleva na iPhone 16 (128 GB). K mání je tak za 21,4 tisíce korun.

Další stokoruny měsíčně uspoří zákazník, který si současně pořídí některý z datově neomezených tarifů. Ty totiž Vodafone v rámci vánoční akce nabízí s výraznou slevou. Akční cena přitom platí natrvalo (přechodem na jiný tarif se sleva ruší). Třeba tarif Neomezený Basic+, který standardně stojí 747 korun měsíčně, tak nyní pořídí za méně než pětistovku. Díky 34% slevě vyjde totiž na pouhých 499 korun. O tři stokoruny dráže (799 Kč) pak v akci vyjde Neomezený Super+, jehož běžná cena je o 20 % vyšší (997 Kč). Šestnáctiprocentní sleva se pak vztahuje na Neomezený Premium 5G, namísto standarních 1 307 korun tak zákazníka vyjde natrvalo jen na 1 099 Kč měsíčně. Tarif za výhodnější cenu mohou získat nejen noví zákazníci (pořídí si nové telefonní číslo či přejdou od jiného operátora), ale i ti stávající. Tací pouze v případech, kdy opouští předplacené služby či si navýší hodnotu zákaznického účtu (součet měsíčních paušálů) minimálně o 100 Kč (nákupem nové služby, navýšením hodnoty některé ze stávajících).

Do vánočního balíčku si může zákazník v rámci Vodafone Flex přidat i službu pojištění telefonu proti krádeži i náhodnému poškození či službu OneNumber, tedy duplicitní eSIM pro chytré hodinky Applu a Samsungu i jiná zařízení podporující elektronickou SIM. V rámci letošní vánoční nabídky získá zákazní obě tyto služby na první tři měsíce zdarma (poté pojištění telefonu vyjde na 379 Kč/měsíc a služba OneNumber na 99 Kč/měsíc).

Vodafone navíc v rámci Vodafone Flex dává také možnost volby výkupu konkrétních použitých starších smartphonů či tabletů, přičemž garantuje nejlepší výkupní cenu na trhu. Zákazník, který službu Re-start využije mezi 11. listopadem a 11. prosincem, může soutěžit o ceny od společnosti Motorola.

Pro věrné zákazníky, studenty i podnikatele

V rámci letošní vánoční nabídky připravil operátor pro své věrné zákazníky možnost pořízení vybraných telefonů na splátky s nulovým úrokem. Při jejich pořízení tak zaplatí pouhou jednu korunu, zbytek pak uhradí v 36 měsíčních splátkách bez navýšení.

Zkrátka nepřijdou ani studenti a mladí do 26 let. Tarif #jetovtobě Basic+ je v rámci vánoční kampaně nahrazen vyšším tarifem. Za cenu toho základního (487 Kč) tak získají vyšší #jetovtobě Super, tedy rychlejší připojení 10 Mbit/s namísto 4 Mbit/s. Připraveny jsou i dotace na vybrané smartphony, a to ve výši až 10 tisíc korun, či vybrané chytré hodinky (sleva až osm tisíc korun). Výše zmíněnou službu Vodafone Flex je možné čerpat i k tarifům #jetovtobě.

Firemní zákazníci si Vodafone přichystal tarif Business Neomezený Extra 5G Stream s téměř 50% slevou. V rámci vánoční kampaně jej pořídí jen za 993 Kč s DPH. I tito zákazníci mohou získat dotace na telefony a další vybraná zařízení ve výši až 10 tisíc korun.

Pro zákazníky, kteří zvažují pořízení Vodafone TV, si operátor přichystal balíček Vodafone TV+, který mohou v kombinované nabídce získat za pouhých 199 Kč. Nejen pro nové, ale i stávající zákazníky Vodafone TV si operátor přichystal dárek v podobě téměř 50 prémiových kanálů z balíčků Sport, Cinema a Family na měsíc zdarma. Tento dárek si mohou vyzvednout na prodejně Vodafonu či jeho zákaznické lince.