Vodafone udělá definitivní tečku za existencí UPC. Vypne jeho web

O plánované změně informoval Vodafone prostřednictvím e-mailu všechny zákazníky, kteří stále využívají služeb původního UPC. Jako odůvodnění tohoto kroku uvedl, že důležité informace o službách zákazníci najdou nově na webu operátora.

„Abyste měl vše přehledně pod jednou střechou a nehledal informace na dvou místech, webovou stránku www.upc.cz k 1. 8. 2021 vypneme,“ uvádí Vodafone dále v e-mailu.



O změně informuje s víc než dvouměsíčním předstihem z důvodu, aby si zákazníci zvyklí na webovou stránku UPC osvojili nový web. „V blízké době tu totiž najdete vše, co budete ve světě Vodafonu potřebovat,“ dodává operátor.

Než vypne stávající webové stránky UPC, tak zřídil speciální web, na kterém zákazníci využívající služeb původní kabelové společnosti najdou všechny informace včetně možnosti přihlásit se do samoobsluhy Moje UPC.



Vypnutí webu UPC je jedním z kroků, kterým Vodafone dělá definitivní tečku za existencí této značky na tuzemském trhu. Již loni operátor zrušil řadu jejích služeb, včetně například webhostingu, technické podpory UPCmail či nevyužívaných pevných linek.

Největší vlnu nevole však vyvolalo zrušení bezplatného wi-fi připojení, tedy bonusového programu Wi-Free. Zákazníci, kteří do něj vstoupili „odemknutím“ své wi-fi sítě ostatním účastníkům, jeho zrušením přišli o možnost bezplatného připojení ke stejnojmenné bezdrátové síti kdekoli mimo domov (více viz Vodafone ruší oblíbený bonus. Je to podraz, míní zákazníci UPC).

Jen v Česku šlo zhruba o 220 tisíc přístupových míst. Mimo to se zákazníci UPC zapojení do tohoto programu mohli k bezplatné wi-fi síti připojovat i v dalších evropských státech, v nichž bylo k dispozici celkem 5,5 milionu přístupových míst. Namátkou šlo o Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko či Irsko.