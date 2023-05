Slevu na televizi dá Vodafone nově i k tarifu. A přidá něco navíc

Vodafone TV za zvýhodněnou cenu mohli doposud získat jen zákazníci, kteří měli od Vodafonu zároveň pevné internetové připojení. Nově operátor stejné zvýhodnění poskytne i všem zákazníkům v kombinaci s mobilním tarifem. Tedy jak novým (při současném pořízení mobilního tarifu), tak stávajícím (k aktuálně využívanému tarifu). Zvýhodněná cena digitální televize Vodafonu platí v kombinaci s následujícími tarify: Red Maxi, Neomezený Premium 5G, Neomezený Super, Neomezený Basic, Red Basic, Start 250, Start 130, Red Standard, #jetovtobě, Vodafone Neomezený, Red Extra.

Standardní cena základního televizního balíčku s více než 100 programy a dvěma tisíci filmů ve videotéce činí 320 korun, mobilní zákazníky však nově vyjde rovněž na pouhých 150 korun měsíčně. Zákazníkům, kteří si digitální televizi Vodafonu pořídí do 30. června, navíc operátor přidá načas jeden z prémiových balíčků. A to bez ohledu na to, zdali si ji pořídí k mobilnímu tarifu, pevnému internetu či samostatně.

Vybraný prémiový balíček získají bezplatně na první tři měsíce. Zákazníci mohou volit mezi balíčkem Sport s šestnácti sportovními kanály včetně Premier Sport (standardní cena 150 Kč), nebo Cinema s dvanácti filmovými kanály (standardní cena 220 Kč), jehož součástí je i HBO včetně videotéky HBO Max. Svou volbu by měli důkladně zvážit, měnit ji totiž následně nemohou.

Televizi můžete sledovat až na šesti zařízeních

Pronájem set-top boxu není v tomto případě podmínkou. Televizi je totiž možné sledovat nejen přes něj, ale také prostřednictvím aplikace pro chytré televize se systémem Android a nově i Tizen (televizory Samsung TV s rokem výroby od 2018), aplikace pro smartphony či tablety nebo přes webové rozhraní na počítači.

Zákazníci Vodafonu se tak k oblíbeným pořadům dostanou kdykoliv a kdekoliv. A to až na šesti zařízeních. Aplikace zrcadlí i zákazníkovy nahrávky, které si pořídil přes set-top box. Nahrané pořady tak může sledovat také v mobilním telefonu.

„Můžete začít sledovat sportovní zápas doma na velké televizní obrazovce a pokračovat na cestách na mobilním zařízení. Už nikdy vám neunikne žádný velkolepý gól nebo konečné skóre,“ dodala viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky Zohar Weitzová.

Kromě sledování televizních programů si mohou zákazníci i stáhnout obsah z videotéky a sledovat jej například v letadle, autobusu či vlaku. Kromě výše zmíněných prémiových balíčků nabízí Vodafone také balíček Family, který za 220 korun měsíčně nabídne 19 rodinných kanálů včetně služby Voyo.