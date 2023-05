Na tísňovou linku se dovoláte i přes wi-fi. Vodafone spustil novou službu

Službu wi-fi volání (VoWiFi) v Česku využívají stovky tisíc lidí. Mnozí o tom ani nevědí, protože některé telefony se běžně připojují k tomu druhu sítě, která je v daný moment nejkvalitnější, což uvnitř budovy může být místo mobilní sítě právě wi-fi. Jiné telefony připojení k tomuto typu sítě samy preferují, protože tím například šetří baterii, jelikož se nemusí „snažit“ dosáhnout na vzdálený mobilní vysílač.

Význam má wi-fi volání v místech, kde není mobilní signál nebo kam se skrze například silné stěny budov signál obtížně dostává. Z takových míst se totiž lidem dosud nedařilo dovolat ani na tísňové linky (112, 150, 155 a 158), protože mobilní telefony dosud tento typ hovorů přes wi-fi neumožňovaly a snažily se je automaticky uskutečnit přes mobilní sítě.

„Pravděpodobnost, že si v nouzi zavoláte včas pomoc, je nyní vyšší. Díky spolupráci a provázání služby VoWiFi se složkami integrovaného záchranného systému si třeba sanitku může zavolat i člověk, který je mimo dosah mobilního signálu,“ uvedl Ladislav Suk, který ve Vodafonu zajišťuje chod služeb i za mimořádných událostí.

Wi-fi volání na tísňové linky zvládají všechny telefony Applu počínaje iPhonem 6, u ostatních značek telefonů se služba zavádí s tím, jak jednotliví výrobci aktualizují potřebný software.

Na tísňovou linku odešlete i textovku

Vodafone u příležitosti spuštění nové služby připomněl novinku z loňského roku, odkdy lze v souladu s novelou zákona o elektronických komunikacích na tísňové linky posílat i SMS. Tento způsob komunikace uvítají zejména lidé se zdravotním postižením či sníženými komunikačními schopnostmi.

Služba zároveň pracuje s poslední známou polohou telefonu podle hlášení mobilních základnových stanic a podle toho určuje lokalitu tísňového volání přes wi-fi.

„Důležité pro včasnou pomoc je přesné zjištění místa, kam se mají záchranáři vydat. U mobilního telefonu existuje několik možností, jak zjistit lokalitu člověka v nouzi, který nedokáže nebo nemůže říct, kde se právě nachází,“ uvedl Vodafone s tím, že v praxi již funguje například služba AML (Advanced Mobile Location). Ta však funguje pouze při volání z mobilní sítě.

Mobilní telefony ji podporují již několik let. Platí to zejména v případě Androidu od Googlu, kdy je od verze 2.3 Gingerbread (prosinec 2010) coby doplňková služba Emergency Location Service (ELS) součástí služby Google Play Services. Naopak u Applu je podpora AML poměrně čerstvou záležitostí, systém iOS ji umí teprve pět let, podle Evropské asociace tísňového volání zastřešující univerzální linku 112 totiž americká společnost na výzvu o zpřístupnění této služby v telefonech s iOS dlouho nereagovala. Přitom již od roku 2016 jde v Evropě o standardizovanou technologii.