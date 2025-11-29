Vodafone na svém webu nabízí novou možnost kombinace služeb, která je odlišná od té dosavadní. Nadále platí, že všechny služby lze po spojení pod jednu fakturu zaplatit na jednom místě, a to třeba i v nedávno představené nové aplikaci Můj Vodafone+. Při prozkoumání nové služby, kterou operátor pojmenoval Giga Kombo, je patrné, že odpadla dosavadní podmínka, která mohla být pro někoho překážkou.
Mezi slučovanými službami musel být totiž doposud pevný internet. Respektive byl u Vodafonu dlouho základním stavebním kamenem pro kombinovanou nabídku – až na něj šlo navázat další služby operátora. O takové podmínce se nyní Vodafone v případě Giga Komba již nezmiňuje. Což je dobrá zpráva. Sloučit tak pod jednu fakturu lze třeba i jen dva mobilní tarify. Ale úplně bez háčku to není.
Úsporu slibuje operátor už od celkové měsíční útraty ve výši 750 korun. Samozřejmě platí, že čím víc služeb, tím vyšší je ve výsledku měsíční úspora v porovnání se součtem standardních cen služeb placených samostatně. Výši úspory spočítá operátor až podle celkové útraty zákazníka. Podle informací na webových stránkách může zákazník uspořit až 30 % oproti běžným měsíčním nákladům.
Jako příklad Vodafone uvádí tři různé balíčky: Single, Duo a Family. Například u balíčku Duo prezentuje výslednou slevu na dvojici mobilních tarifů Bez Limitu M. Každý zákazník by sám za sebe za tento tarif zaplatil současných akčních 592 korun měsíčně (standardní cena činí 799 Kč), například spolu trvale žijící partneři by tak ze společného rozpočtu každý měsíc „ukrojili“ dohromady 1 184 korun. Ovšem při sloučení těchto dvou tarifů do Giga Komba by to bylo měsíčně jen 1 007 korun, tedy o 177 Kč méně. Za první rok by tak ušetřili víc než 2,1 tisíce korun.
V případě balíčku Family prezentuje Vodafone výhodu Giga Komba na kombinaci čtyř výše zmíněných tarifů (každý za 592 Kč), pevného internetu Ultra+ Lite (399 Kč po dobu prvních 12 měsíců) a Vodafone TV+ (258 Kč po dobu prvních šesti měsíců). Po dobu prvního půlroku by rodinu tyto služby vyšly běžně na 3 025 korun měsíčně. Po sloučení pod jednu fakturu by to bylo jen 2 118 korun měsíčně, rodinný rozpočet by si tedy každý měsíc polepšil o 907 korun. Roční úspora by při zohlednění aktuálně platných cen jednotlivých služeb činila téměř 11 tisíc korun.
S některými tarify na slevu nedosáhnete
Zmíněné balíčky jsou modelovými situacemi, každý zákazník si může na webu Vodafonu spočítat měsíční slevu na základě jím reálně využívaných služeb. Avšak v případě mobilních tarifů se možnost jejich sloučení do Giga Komba omezuje pouze na novou tarifní nabídku, a to navíc jen její část. Sloučit lze totiž jen datově neomezené tarify Bez Limitu.
Po již avizovaném zdražování starších tarifů je tak evidentní, že s nimi Vodafone do budoucnu již nikterak nepočítá a našel tak další cestu, jak zákazníky popostrčit k přechodu na některý z nových datově neomezených tarifů. Pokud si totiž zákazník navzdory zdražení ponechá některý ze starších, byť datově neomezených tarifů, tak sloučit pod jednu fakturu budou moci nanejvýš pevný internet, Vodafone TV+ a rozšiřující balíčky této služby. A to samozřejmě pouze v případě, že uvedené služby využívá právě u Vodafonu.
Ještě nutno dodat, že uvedené celkové útraty za služby ve výši alespoň 750 korun měsíčně, od níž Vodafone vypočte slevu, je nutné dosáhnout kombinací různých služeb – pokud tedy zákazník využívá pouze Vodafone TV+, tak případné rozšiřující balíčky, byť v součtu je útrata vyšší než uvedená částka, se nezapočítávají jako další služba a zákazník jen s touto službou na slevu tedy nedosáhne.
Konkurence přidá i bonus
Spojení služeb umožňují i konkurenční operátoři. T-Mobile v případě své služby Magenta 1 slibuje zákazníkům úsporu v rozmezí 10 až 25 procent. Výše procentní úspory se odvíjí od počtu služeb sloučených pod jednu fakturu. Na tu nejvyšší zákazník dosáhne v případě, že jich sloučí pět a více. V každé úrovni Magenty 1 přidá operátor bezplatně neomezené volání mezi jejími členy, od třetí úrovně (sloučení čtyř služeb) pak i sdílená mobilní data.
U operátora O2 lze služby sloučit do balíčku O2 Spolu a ušetřit tak stokoruny měsíčně. Slevu operátor vypočítává na základě služeb, které si zákazník do balíčku reálně přidá. Je však nutné počítat s tím, že pro získání O2 Spolu slevy je potřeba vybrat minimálně dvě odlišné služby operátora O2, tedy jeden mobilní tarif a k tomu Internet, nebo TV. Kombinace dvou různých služeb je nutná i u T-Mobilu.
U konkurenčních operátorů tedy není možné jejich kombinované nabídky stavět jen na dvou mobilních tarifech, jako je tomu nově u Vodafonu.