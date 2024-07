Víc dat, stejná cena. Vodafone vylepšil originální roamingový balíček

Balíček Roaming na den zákazníkům Vodafonu mířícím do některé země mimo EU přinesl doposud 500 MB mobilních dat. A to za poplatek ve výši 199 korun. Výši poplatku operátor zachoval, výrazně v něm přitom navýšil právě mobilní data. Od středy 3. července mohou zákazníci cestující mimo EU vyčerpat za 24 hodin dvojnásobně víc dat, tedy 1 GB.

Nadále platí, že v případě aktivace balíčku Roaming na den se ostatní služby (volání, SMS) řídí podle zákazníkem využívaného tarifu. Pokud tedy doma využívá neomezený tarif, tak i v rámci aktivovaného roamingového balíčku může do Česka i na čísla v zemi, v níž se nachází, volat a esemeskovat neomezeně. U tarifů s omezenými jednotkami má pak na 24 hodin k dispozici aktuálně dostupné volné jednotky svého domácího tarifu.

Balíček Roaming na den je zákazníkům Vodafonu k dispozici ve víc než 120 zemích, včetně například Turecka, Thajska, Egypta, Švýcarska, USA, Japonska, Nepálu či Mexika. V případě, že zákazník vyčerpá data obsažená v roamingovém balíčku a potřebuje být online, může si za 99 korun dokoupit další jeden gigabajt dat.

Zákazníci Vodafonu se nemusí při cestách do zahraničí obávat, že by za data utratili horentní sumy. Operátor jim totiž automaticky nastavuje roamingový datový limit ve výši 1 300 korun. Nutno podotknout, že v případě aktivního Roamingu na den se limit uplatní pouze v zemích, kde tento roamingový balíček neplatí (automaticky se v nich využívají sazby podle World Roamingu), a v Zóně 1 (EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Velká Británie a na Island) se pak uplatňuje pouze u neomezených datových tarifů po vyčerpání objemu dat určeném pro využití v této roamingové zóně.

Pokud zákazníkovi operátorem nastavený limit nevyhovuje, může si ho v samoobsluze Můj Vodafone (řádek Kontrola datových nákladů v roamingu v sekci Služby – Roaming) nastavit podle vlastní potřeby.

Dodejme, že při cestách v rámci Evropského hospodářského prostoru (Zóna 1) platí stále princip RLAH (Roam Like At Home), mobilní služby se tedy využívají za ceny jako doma. Pouze u datově neomezených tarifů je nutné pamatovat na to, že v rámci Zóny 1 má zákazník k dispozici omezenou porci dat. Její výše se odvíjí od jím využívaného tarifu. Kolik konkrétně mobilních dat má k dispozici v Zóně 1, si může zákazník s datově neomezeným tarifem ověřit v samoobsluze Můj Vodafone.

Roamingové datové balíčky nabízejí i konkurenční operátoři. Například při dovolené v Egyptě lze u T-Mobilu vybírat ze dvou balíčků Data Svět B. První je na týdenní bázi, obsahuje 1 GB dat a vyjde na 259 korun. Druhý, dražší pak přináší 2 GB dat a je na měsíční bázi. Jeho cena je 485 Kč. Zákazníci O2 mohou v Egyptě vybírat mezi dvěma měsíčními roamingovými balíčky Top Svět Extra. První za 299 Kč obsahuje 1 GB, druhý pak za 399 Kč pětinásobek. Stejné ceny platí v případě O2 i třeba v Turecku, ovšem u T-Mobilu jsou zde k dispozici o něco málo levnější balíčky Data Svět A – 1 GB tak stojí 199 Kč, 2 GB pak 379 Kč.

eSIM: levnější, ale ne vždy ideální volba

Není pochyb, že úpravy roamingových balíčků, k nimž letos přistoupili postupně všichni tuzemští mobilní operátoři, souvisí se stále se rozšiřující nabídkou lokálních eSIM. V jejich případě však záleží na cílové destinaci.

Například v Egyptě lze přes službu Airalo získat 1 GB dat s týdenní platností za sedm dolarů, tedy v přepočtu zhruba 165 Kč. To je o 34 korun méně, než na kolik vyjde zákazníka Vodafonu jeden gigabajt dat v rámci denního roamingového balíčku (Roaming na den). S ním však získá i možnost využít mimo EU volné jednotky svého tarifu pro volání a SMS. Lokální egyptská eSIM vychází výhodněji i z porovnání s roamingovými balíčky T-Mobilu a O2.

Pro mnohé zákazníky je však datový balíček nabízený domácím operátorem jednodušší volbou a rozdíly v řádu desetikorun tak nebudou hrát roli. Problém může být i v telefonu majitele, bez podpory eSIM je totiž služba jen obtížně dostupná s pomocí poměrně drahého emulátoru eSIM.