Vodafone naděluje předplacenkářům. Za 199 korun získají až 11 GB dat

Letošní vánoční nabídka zaměřená na předplacenkáře, jejíž představení Vodafone avizoval již začátkem listopadu, obsahuje celkem čtyři časově limitované dárky. Zákazníci si je budou moci „rozbalit“ během čtyřech týdnů, operátor je totiž představí postupně. Prvním dárkem, který mohou zákazníci s předplacenými službami získat od čtvrtka 24. listopadu, je cenové zvýhodnění nejvyššího datového balíčku kombinujícího 6 GB dat s neomezenými SMS v síti.

Cenu tohoto měsíčního balíčku operátor v rámci vánoční nabídky snížil na pouhých 199 korun, standardně vyjde na 349 Kč. Stopadesátikorunová sleva platí navíc po dobu půl roku. Předplacenkáři Vodafonu však mohou za zvýhodněnou měsíční částku prodatovat téměř dvojnásobek v balíčku obsažených dat – v samoobsluze Můj Vodafone na ně totiž každý měsíc čeká bezplatných pět gigabajtů navíc.

Nicméně zvýhodněný datový balíček lze pořídit pouze do neděle 4. prosince, a to výhradně na webu operátora po přihlášení do samoobsluhy Můj Vodafone. Právě na tomto webu se předplacenkáři dozví i o dalších dárcích z letošní vánoční limitované nabídky. Druhý časově omezený dárek bude dostupný tedy od pondělí 5. prosince a půjde o limitovanou edici předplacené karty, s níž zákazník ušetří dlouhodobě.

Konkurenční T-Mobile si pro své zákazníky, kteří u něj využívají předplacené služby, letos přichystal neomezená data a neomezené volání na týden ve vlastní síti za každé dobití za více než 300 korun. „Twisťáci“ si také mohou (až do 31. ledna 2023) pořídit roční datový balíček (12× 2 GB na 30 dní) za poloviční cenu, tedy za pouhých 699 Kč.

Svou hlavní letošní vánoční nabídku určenou pro tarifní zákazníky představil Vodafone 9. listopadu. Zaměřuje se v ní na zvýhodněná zařízení. Zákazník si může pořídit hned dvě zařízení, přičemž na první dostane slevu ve výši až osmi tisíc korun (v případě kombinace správného tarifu s dalšími službami operátora), druhé pak získá na splátky bez navýšení.

Prvním operátorem, který představil letošní vánoční nabídku, bylo tradičně O2. I letos rozdává tisícikorunové slevové poukázky na produkty ze své nabídky, a to za každou službu, kterou u něj zákazník využívá. Operátor navíc u příležitosti černého pátku (Black Friday) tyto poukazy do konce listopadu zdvojnásobil. Druhým v řadě byl T-Mobile, který tarifním zákazníkům nabídne zvýhodněné dvojičky, tedy dvojici vybraných modelů Samsung, kdy druhý telefon vyjde na pouhou jednu korunu. V prosinci pak všem zákazníkům přinese adventní kalendář, který schová do mobilní samoobsluhy.