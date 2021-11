Půlka populace už může naladit 5G u operátora Vodafone

Operátor Vodafone zvýšil za poslední půlrok pokrytí rychlou mobilní sítí 5G z 30 procent na nynějších 50 procent populace. K rozšiřování 5G firmě pomohlo uvolnění frekvencí z vypnuté starší 3G sítě letos na jaře.

Konkurenční T-Mobile během srpna zdvojnásobil pokrytí signálem 5G na deset procent tuzemské populace. Počet vysílačů se zvýšil o 270 na 600. Do konce roku chce pokrýt 25 procent populace. O2 aktuálně pokrývá sítí 5G polovinu Prahy a dalších 68 měst v ČR. Celou Prahu chce mít pokrytou příští rok a Českou republiku do tří let.

Vodafone nabídl 5G v prvních městech loni v říjnu. Od té doby mu umožnila rychlé rozšiřování pokrytí technologie Dynamic Spectrum Sharing, která dokáže na jednom frekvenčním přídělu spektra obsluhovat současně 5G a 4G/LTE zákazníky.

5G od Vodafonu pokrývá vedle Prahy, Brna nebo Ostravy i menší města, jako třeba Aš nebo Český Těšín, a nově také například Prostějov, Domažlice, Břeclav nebo Karvinou. Alespoň částečně je tak dnes signálem 5G od Vodafonu pokryto 252 měst a stovky menších obcí. Vedle toho nabízí 5G také téměř ve všech stanicích metra. Pokrytí ukazuje mapa operátora.

„S ohledem na výrazný nárůst datových potřeb našich zákazníků, mimo jiné i kvůli častější práci z domova a obecně většímu využívání našich služeb, zrychlujeme nasazování nových funkcí. Díky moderní Single RAN technologii využíváme i frekvenční pásmo po vypnutí 3G systémů a postupně budeme nasazovat také frekvence získané v poslední aukci kmitočtů,“ uvedl ředitel pro rozvoj sítí Vodafonu Slavomír Slanina.



Výhodou sítí 5G je nejen vysoká rychlost připojení, ale především téměř nulová prodleva a stabilní kvalita, kterou garantuje násobně větší kapacita sítě, než bylo dosud běžné. To je důležité například pro průmysl, kde 5G umožní přenos dat z velkého množství průmyslových senzorů, umožní automatizovat manuální procesy, stříhat šňůry a propojovat inteligentní továrny. V budoucnu by technologie 5G měla také dokázat zvýšit kvalitu života v chytrých městech, kde může třeba pomáhat plynule řídit dopravu.