Vodafone zvětšil pokrytí 5G. Signál může přijímat už 60 procent populace

U konkurenčního T-Mobilu by pokrytí do konce roku mělo dosáhnout 25 procent obyvatel. O2 aktuálně pokrývá sítí 5G polovinu Prahy a dalších zhruba 70 měst v ČR. Celou Prahu chce mít pokrytou příští rok a Českou republiku do tří let.

Počet prodaných telefonů s podporou 5G sítí za leden až listopad vzrostl v meziročním srovnání u Vodafonu o 1 782 procent, tedy téměř dvacetkrát. Ceny 5G telefonů začínají na 5 500 Kč. Podstatná je i mnohem širší nabídka a to především u levnějších modelů střední třídy. Takové přístroje nebyly ještě na začátku roku k dispozici.

„V prodejích telefonů se nemůžeme zdaleka porovnávat s největšími e-shopy, například v listopadu jsme celkově prodali desetitisíce mobilů. Přesto jde už o velký vzorek, který ukazuje jasný trend směrem k 5G. Navíc prodeje rostou navzdory omezeným dodávkám na trhu, na který dopadá nedostatek komponent u většiny dodavatelů elektroniky,“ uvedl manažer portfolia koncových zařízení Vodafonu Jakub Králík.

Výhodou sítí 5G je nejen vysoká rychlost připojení, ale především téměř nulová prodleva a stabilní kvalita, kterou garantuje násobně větší kapacita sítě, než bylo dosud běžné. To je důležité například pro průmysl, kde 5G umožní přenos dat z velkého množství průmyslových senzorů, umožní automatizovat manuální procesy, stříhat šňůry a propojovat inteligentní továrny.