Nejvyšší přenosová rychlost, kterou Vodafone ve své pevné síti doposud nabízel, byla 1 Gb/s. Gigabitové připojení je dostupné pro víc než 1,6 milionu domácností a firem. Díky modernizaci některých lokalit však operátor může u víc než 600 tisíc přípojek nabídnout nově dvojnásobnou rychlost. Tedy 2 Gb/s.

„Nikdo jiný nenabízí zákazníkům víc dvougigabitových, ale ani gigabitových přípojek,“ informoval viceprezident Vodafonu pro sítě Miroslav Bula s tím, že průměrná dostupná rychlost v síti operátora vzrostla na 1 300 megabitů za sekundu.

Vodafone plánuje zmodernizovat i zbytek své pevné sítě. V celé síti, tedy všem 1,6 milionu přípojek by měly být vyšší rychlosti dostupné do pěti let. A to bez nutnosti vrtání či jiných nepříjemných zásahů.

Tarif Internet Ultra+ Lite (stahování 2 Gb/s, odesílání 400 Mb/s) lze stejně jako ostatní tarify pevného internetu pořídit za akčních 299 korun měsíčně. Nejde však o trvalou cenu, platí totiž jen první rok, tedy 12 měsíců od aktivace služby. Po uplynutí lhůty si pak operátor bude účtovat standardních 699 korun. Současně s tím Vodafone do nabídky přidal i nový modem AVM Fritz!Box 6690, jeho pronájem vyjde na 120 Kč měsíčně.

Upload, tedy rychlost nahrávání, se podle operátora zrychluje i u ostatních tarifů. Ověřit dostupnou rychlost pevného internetového připojení od Vodafonu na konkrétní adrese si lze na stránkách operátora. Vodafone je teprve druhým tuzemským operátorem, který nabízí internetové připojení s rychlostí stahování až 2 Gb/s.

Tím prvním a donedávna jediným bylo O2. I u něj lze tarif s rychlostí 2 Gb/s pořídit za akční cenu. Ta však činí 399 Kč (v balíčku O2 Spolu o stokorunu méně) a platí po dobu prvních šesti měsíců, poté připojení s aktuálně nejvyšší dostupnou rychlostí v síti operátora vyjde měsíčně na 899 Kč. Tedy o 200 korun víc než v případě Vodafonu, nicméně tarif O2 disponuje 2,5násobně vyšší rychlostí nahrávání (1 Gb/s vs. 400 Mb/s u Vodafonu).

Společnost Cetin, správce nejrozsáhlejší internetové infrastruktury v České republice, o navýšení rychlosti stahování u pevného internetu informovala už v lednu 2023. Tarif s rychlostí stahování až 2 Gb/s pak do své nabídky zahrnula v dubnu téhož roku.