Vodafone má nový pass. Má podpořit výzkum covidu i videopomoc v nouzi

Nový pass zavedl operátor v souvislosti s příchodem mobilní aplikace DreamLab do České republiky. Ta využívá nevyužitou kapacitu smartphonů pro životně důležité výzkumy ve zdravotnictví. Aktuálně třeba v souvislosti s nemocí covid-19, kdy v již druhé fázi výzkumu „Corona-AI“ provádí analýzu miliard kombinací existujících léků a molekul potravin s cílem zjistit, která vzájemná kombinace by mohla být účinná v boji proti novému typu koronaviru.

Do podpory tohoto výzkumu se může od čtvrtka 5. listopadu zapojit kterýkoli český mobilní uživatel s chytrým mobilem, a to bez ohledu na mobilního operátora. Česko je v pořadí již sedmnáctou zemí zapojenou do projektu DreamLab původem z Austrálie. Ten se aktuálně zabývá pěti vědeckými projekty, a to kromě již zmíněného výzkumu nemoci covid-19 třeba i výzkumem rakoviny. Aplikaci si stáhlo již víc než 900 tisíc lidí.

DreamLab využívá početní potenciál smartphonu do projektu zapojeného uživatele, a to v době, kdy telefon nevyužívá. Tedy například v noci. Stačí pouze spustit aplikaci, být na wi-fi či datovém připojení a telefon mít připojený k nabíječce. Uživatel si sám vybere, který z vědeckých projektů podpoří. Telefon si poté stáhne balíček úkolů z vědecké instituce, vypočítá je a odešle zpět.

Stolní počítač by podle Nadace Vodafone na takovém výzkumu nonstop pracoval roky, desítky tisíc mobilních telefonů na noc připojených přes aplikaci DreamLab to však zvládnou za pár měsíců.

„Díky spuštěné aplikaci DreamLab totiž telefony po celém světě vytvoří virtuální superpočítač, který je schopen zpracovat miliony výpočtů za noc,“ uvedl operátor s tím, že za pět let existence bylo díky této aplikaci dokončeno již více než 475 milionů výpočetních úloh.

K rychlejšímu nalezení výsledků pomáhá aplikace konkrétně vědeckým pracovištím Imperial College v Londýně či Garvan Institute v Austrálii. Vodafone podotýká, že DreamLab nemá přístup k žádným soukromým informacím uživatele. K podílení se na výzkumu není nutná ani žádná registrace. Aplikaci si lze stáhnout zdarma z Google Play či App Store.

Podle předsedy správní rady Nadace Vodafone Richarda Stonavského si aplikace připsala první významné úspěchy již během jarní koronavirové vlny. „Pomohla s výzkumem Imperial College v Londýně. Díky zapojení 140 000 mobilních zařízení spočítala od dubna každou noc 1,3 milionu výpočtů, a tím výrazně urychlila dokončení první fáze projektu Corona-AI,“ upřesnil.



Právě pro zákazníky, kteří se rozhodnou výzkum nemoci covid-19 prostřednictvím aplikace DreamLab podpořit, připravil Vodafone nový Pass for Good. Po jeho bezplatném stažení se nebudou muset obávat, že spuštěná aplikace bude čerpat data z jejich datového balíčku. Operátor ovšem do nového passu zahrnul i další pro společnost prospěšné aplikace.

Aktuálně jde jmenovitě o aplikace eRouška, informující o případném setkání s covid-19 pozitivním člověkem (více o aplikaci u kolegů na Technetu: Vyzkoušeli jsme eRoušku 2. Podívejte se, jak může pomoci i vám), která je nicméně v souvislosti s nouzovým stavem dočasně osvobozena od využívání datového balíčku, dále Bright Sky pro řešení domácího násilí či Záchranka, která nedávno spustila možnost video přenosu na linku 155 přímo z místa nehody či jiné události.