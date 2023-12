Vodafone dá základní neomezená data za 349 korun. Sleví však jen nakrátko

Volnost v jejich spravování, tedy možnost je pozastavit či okamžitě změnit, a rychlost zřízení. To jsou hlavní přednosti datově neomezených tarifů Vodafonu fungujících na bázi předplatného. Tarify Vodafone One, které kopírují jeho běžnou tarifní nabídku, představil operátor letos v létě. Nyní se rozhodl podpořit zájem o ně mezi novými zákazníky, zvolil cestu lákavé slevy.

Aktuálně lze totiž kterýkoli z tarifů za předplatné, tedy Basic One, Super One či Premium One pořídit v aplikaci Vodafone One za polovinu jejich běžných cen. Základní tarif s přenosovou rychlostí omezenou na 4 Mbit/s (Basic One) tak vyjde na pouhých 349 korun, za střední tarif (omezení na 20 Mbit/s) si operátor naúčtuje jen 499 Kč a ten nejvyšší pak díky této akci vyjde ještě o něco levněji, než činí běžná cena toho základního. Premium One bez rychlostního omezení dá Vodafone aktuálně totiž za pouhých 654 korun. Avšak operátorem poskytnutá sleva na tarify Vodafone One není trvalá.

Tarif Hovory SMS Data Standardní cena Akční cena (první tři měsíce) Basic One neomezené neomezené neomezená (4 Mbit/s) 697 Kč 349 Kč Super One neomezené neomezené neomezená (20 Mbit/s) 997 Kč 499 Kč Premium One neomezené neomezené neomezená (neomezeně 5G) 1 307 Kč 654 Kč

Její platnost je časově omezená. A to více, než je zvykem. Zatímco obvykle operátoři, chtějí-li nalákat zákazníky na některou ze svých služeb, poskytují slevu z běžného paušálu po dobu šesti měsíců, tak ta vztahující se na tarify Vodafone One se omezuje pouze na první tři měsíce od jejich aktivace. Po uplynutí této doby začne operátor zákazníkům účtovat standardní cenu platnou pro daný tarif. Čtvrtý měsíc si tedy operátor ze spárované platební karty „ukrojí“ předplatné v běžné výši.

Vodafone už není jediným operátorem, který tarify za předplatné nabízí. Nedávno s podobnou nabídkou přišlo konkurenční O2, svou řadu Datamanie, v níž nabízelo původně jen předplacené služby, rozšířilo o předplacené tarify. Nabídka O2 se však oproti Vodafonu neomezuje jen na neomezená data, ta obsahuje jen tarif Datamanie Neo. Je nutné počítat s tím, že jsou rychlostně omezena na 20 Mbit/s. Standardní cena tarifu Datamanie Neo činí 849 korun, do 15. ledna 2024 jej však O2 nabízí o 150 korun levněji, za pouhých 699 Kč.

To je sice o 200 korun dráže, než aktuálně vyjde z pohledu dat srovnatelný Vodafone Super One, nicméně z dlouhodobého hlediska dává tarif O2 větší smysl. Nižší cena tarifu od Vodafonu, jak již bylo výše uvedeno, platí totiž pouze tři měsíce, zatímco v případě tarifu O2 je při jeho pořízení do výše uvedeného data trvalá. Je však nutné se smířit s faktem, že ten oproti nabídce Vodafonu postrádá bezplatné textovky.