Nová tarifní nabídka Vodafonu pro mladé, tedy zákazníky do 26 let věku bez ohledu na to, zda studují, či ne, dává uživatelům při výběru tarifu větší volnost než doposud. Současné tarify #jetovtobě totiž vycházejí z loni představených tarifů BezLimitu a sLimitem, k nimž si lze volitelně přikoupit balíček Extra výhod (sleva na pojištění telefonu, sleva na nový telefon, bezplatná výměna prasklého displeje a u vyšších tarifů i služba One Number). Tuto možnost operátor zachoval i u tarifů #jetovtobě, rázem je tak možností, z nichž lze vybírat, dvojnásobek – mladí do 26 let tak mají k dispozici hned šest možností, přičemž dvě z nich vracejí zpět do hry omezenou porci dat.
Jako základ nabídky totiž Vodafone zvolil tarif sLimitem M, který kromě neomezených hovorů i SMS obsahuje 12GB datový balíček. Operátor nicméně přidává možnost využít bezplatně pětkrát do měsíce neomezená data na 24 hodin. Mladí zákazníci za tento tarif zaplatí 490 Kč, tedy o zhruba 200 korun méně oproti ceně standardního tarifu (699 Kč).
Mohou však zvolit i jeho variantu s výhodami, která jim kromě výše uvedených výhod přinese i o 3 GB více dat – celkem tak mají 15 GB. V takovém případě si však operátor naúčtuje už 584 Kč, i tak je to znatelně méně než cena standardního tarifu sLimitem M s Extra výhodami (799 Kč).
Co se týče datově neomezených tarifů #jetovtobě, tak ty jsou nyní k dispozici dva, přičemž u každého z nich lze opět volit i variantu s Extra výhodami. Nižší z těchto tarifů nabídne přenosovou rychlost 15 Mb/s, vyšší pak 30 Mb/s. Za nižší si operátor účtuje 665 korun, vyšší je pak o 105 korun dražší (770 Kč). Oba shodně obsahují 5× neomezenou rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den, 1× One Number a stejně jako všechny tarify sLimitem a BezLimitu, tedy i výše uvedený studentský, také mobilní zabezpečení CyberWall s funkcemi pro snížení rizika malwaru, phishingu a podvodných pokusů.
V případě, že zákazník upřednostní některou z Extra variant uvedených tarifů, tak se kromě již zmíněných výhod může těšit i z vyšších přenosových rychlostí. A to 20 Mb/s u nižšího a 50 Mb/s u vyššího z tarifů. Ceny tarifů s výhodami jsou 766, respektive 876 korun.
Extra výhody lze „přikoupit“ dokonce i k novému dětskému tarifu určenému pro děti od 6 do 15 let. Také Dětský tarif vychází z nové tarifní nabídky, a to konkrétně základního tarifu sLimitem S. Obsahuje tak neomezené hovory, neomezené SMS, 5 GB dat, 5× neomezená data na 24 hodin, která mohou rodiče aktivovat podle potřeby, a zabezpečení CyberWall. Tarif pro děti vyjde na pouhých 345 korun (cena standardního tarifu činí 499 Kč) a jeho varianta s výhodami, která přidá navrch další 2 GB dat, pak na 444 Kč.
Všechny výše zmíněné ceny lze ještě ponížit. Stačí, aby si zákazník všechny služby, které u Vodafonu využívá, sloučil pod Giga Kombo, tedy do jedné faktury. Nové tarify pro mladé a děti jsou dostupné online na webových stránkách operátora, v jeho kamenných prodejnách či aplikaci Můj Vodafone+. Ověření nároku na kterýkoli z výše uvedených tarifů probíhá na základě věku (doklad totožnosti nebo odpovídající potvrzení).