Operátor stlačil cenu tarifu. Spořivá mládež může nyní ušetřit

Lukáš Hron
  7:02
Po více než čtvrt roce od uvedení nových tarifů obměnil Vodafone i tarifní nabídku pro mladé. Tedy nejen tu pro zákazníky do 26 let, ale i pro děti od 6 do 15 let. Spořiví jedinci díky tomu mohou opět sáhnout po omezených datech, dětem pak rodiče 5GB tarif pořídí o desítky korun levněji než dříve. Nově i dětské tarify zatnou tipec kyberútočníkům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nová tarifní nabídka Vodafonu pro mladé, tedy zákazníky do 26 let věku bez ohledu na to, zda studují, či ne, dává uživatelům při výběru tarifu větší volnost než doposud. Současné tarify #jetovtobě totiž vycházejí z loni představených tarifů BezLimitu a sLimitem, k nimž si lze volitelně přikoupit balíček Extra výhod (sleva na pojištění telefonu, sleva na nový telefon, bezplatná výměna prasklého displeje a u vyšších tarifů i služba One Number). Tuto možnost operátor zachoval i u tarifů #jetovtobě, rázem je tak možností, z nichž lze vybírat, dvojnásobek – mladí do 26 let tak mají k dispozici hned šest možností, přičemž dvě z nich vracejí zpět do hry omezenou porci dat.

Jako základ nabídky totiž Vodafone zvolil tarif sLimitem M, který kromě neomezených hovorů i SMS obsahuje 12GB datový balíček. Operátor nicméně přidává možnost využít bezplatně pětkrát do měsíce neomezená data na 24 hodin. Mladí zákazníci za tento tarif zaplatí 490 Kč, tedy o zhruba 200 korun méně oproti ceně standardního tarifu (699 Kč).

Mohou však zvolit i jeho variantu s výhodami, která jim kromě výše uvedených výhod přinese i o 3 GB více dat – celkem tak mají 15 GB. V takovém případě si však operátor naúčtuje už 584 Kč, i tak je to znatelně méně než cena standardního tarifu sLimitem M s Extra výhodami (799 Kč).

Co se týče datově neomezených tarifů #jetovtobě, tak ty jsou nyní k dispozici dva, přičemž u každého z nich lze opět volit i variantu s Extra výhodami. Nižší z těchto tarifů nabídne přenosovou rychlost 15 Mb/s, vyšší pak 30 Mb/s. Za nižší si operátor účtuje 665 korun, vyšší je pak o 105 korun dražší (770 Kč). Oba shodně obsahují 5× neomezenou rychlost dat na 24 hodin, 1× Roaming na den, 1× One Number a stejně jako všechny tarify sLimitem a BezLimitu, tedy i výše uvedený studentský, také mobilní zabezpečení CyberWall s funkcemi pro snížení rizika malwaru, phishingu a podvodných pokusů.

V případě, že zákazník upřednostní některou z Extra variant uvedených tarifů, tak se kromě již zmíněných výhod může těšit i z vyšších přenosových rychlostí. A to 20 Mb/s u nižšího a 50 Mb/s u vyššího z tarifů. Ceny tarifů s výhodami jsou 766, respektive 876 korun.

Extra výhody lze „přikoupit“ dokonce i k novému dětskému tarifu určenému pro děti od 6 do 15 let. Také Dětský tarif vychází z nové tarifní nabídky, a to konkrétně základního tarifu sLimitem S. Obsahuje tak neomezené hovory, neomezené SMS, 5 GB dat, 5× neomezená data na 24 hodin, která mohou rodiče aktivovat podle potřeby, a zabezpečení CyberWall. Tarif pro děti vyjde na pouhých 345 korun (cena standardního tarifu činí 499 Kč) a jeho varianta s výhodami, která přidá navrch další 2 GB dat, pak na 444 Kč.

Všechny výše zmíněné ceny lze ještě ponížit. Stačí, aby si zákazník všechny služby, které u Vodafonu využívá, sloučil pod Giga Kombo, tedy do jedné faktury. Nové tarify pro mladé a děti jsou dostupné online na webových stránkách operátora, v jeho kamenných prodejnách či aplikaci Můj Vodafone+. Ověření nároku na kterýkoli z výše uvedených tarifů probíhá na základě věku (doklad totožnosti nebo odpovídající potvrzení).

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v...

Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...

Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat

Apple iPhone 17 Pro Max

Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

Známe 10 nejprodávanějších smartphonů 2025. Pořídili jste si některý z nich?

ilustrační snímek

Žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 může být pro mnohé překvapením. Nejsou v něm totiž až na jednu výjimku žádné levné telefony, u kterých by se dalo očekávat, že...

9. února 2026

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

8. února 2026

Sedm důvodů, proč si připlatit za prémiové smartphony. Nakupujte s rozmyslem

Premium
ilustrační snímek

Někomu přijde drahý už telefon za pět tisíc, jiným nevadí za přístroj utratit desítky tisíc. Je to logické, každý má jiné potřeby. Ale je opravdu nutné kupovat drahé telefony? Jsou o tolik lepší než...

7. února 2026

Šmíráci už nic neuvidí. Chystané mobily se pochlubí speciálním displejem

Samsung Privacy Display

Na veřejnosti vám leckdo může sledovat obrazovku telefonu, aniž byste o tom věděli. Stačí jen stát na nesprávném místě. V chystaných modelech Galaxy S26 však Samsung chce s takovými šmíráky zatočit a...

7. února 2026

Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat

Apple iPhone 17 Pro Max

Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...

6. února 2026

Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v...

Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...

5. února 2026

Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný

Honor Magic 8 Pro

Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...

4. února 2026  10:44,  aktualizováno  16:18

O2 vylepšil své tarify. Ještě do víkendu nabízel ty původní ve slevě

Ilustrační snímek

Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...

4. února 2026

Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident

Dogu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafone Czech Republic

Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...

3. února 2026  7:02

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

3. února 2026

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

2. února 2026

Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R

OnePlus 15R

OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.