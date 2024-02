Vodafone představil tarif za 77 korun. Ale potřebujete na něj lejstro

Nová nabídka Vodafonu pro podnikatele platná od 29. února (stávající zákazníci si mohou nové tarify předobjednat už nyní) bude v pěti tarifních řadách obsahovat celkem 20 tarifů. Kromě těch hlasových v podobě základní řady Business Smart, řady Business Volume (neomezené tarify s FUP) a Business Speed pro firmy s nejvyššími nároky přinese také datové tarify (Data) či tarify pro internet věcí (IoT).

Základní řada Smart nabídne tři zcela odlišné tarify. Nejzákladnější tarif nové nabídky, Business Smart Start, vyjde na pouhých 77 korun bez daně (94 Kč s daní), tomu však odpovídá i objem služeb obsažený v ceně. Za tuto částku získá zákazník pouze 20 volných minut a 20 volných SMS, každá další minuta vyjde na standardních 2,88 Kč bez daně (3,49 Kč s DPH) a textovka na 1,25 Kč, resp. 1,51 Kč. Vyšší tarif, tedy Business Start Standard přináší 150 volných minut, neomezené SMS v síti a 1 GB dat, to vše za 277 Kč (336 Kč s DPH). Nejvyšší tarif základní řady (Business Smart Medium) za 327 Kč (396 Kč s DPH) přidává navrch dalších 100 volných minut a CyberWall, tedy aplikaci chránící telefon před viry, malwarem, SMS phishingem i nevhodnou Wi-Fi. Všechny tarify základní řady obsahují službu VPN, díky níž mají zákazníci volání a SMS v rámci své firmy zcela zdarma.

VPN a CyberWall jsou součástí i prostřední řady Business Volume obsahující neomezené tarify s FUP. Ceny začínají na 417 korunách (505 Kč s DPH) za tarif s 1 GB dat, za 7GB tarif zákazník zaplatí o 140 korun více, za dalších 120 korun navíc může využívat více než dvojnásobek dat (15 GB). Nejvyšší neomezený tarif přináší 25 GB dat, Vodafone si za něj naúčtuje 777 korun (941 Kč s daní).

Tarifní řady Business Smart a Business Volume Tarif Hovory SMS Data Cena (bez/s DPH) Business Smart Start 20 minut (poté 3,49 Kč/min) 20 SMS (poté 1,51 Kč/min) - 77/94 Kč Business Smart Standard 150 minut (poté 3,49 Kč/min) neomezeně v síti/1,51 Kč do ostatních sítí 1 GB 277/336 Kč Business Smart Medium 250 minut (poté 3,49 Kč/min) neomezeně v síti/1,51 Kč do ostatních sítí 1 GB 327/396 Kč Business Start neomezeně neomezeně 1 GB 417/505 Kč Business Standard neomezeně neomezeně 7 GB 557/674 Kč Business Medium neomezeně neomezeně 15 GB 677/820 Kč Business Maxi neomezeně neomezeně 25 GB 777/941 Kč

Na stejnou částku vyjde i základní tarif Business Neomezený Start z nejvyšší řady hlasových tarifů, tedy Business Speed s neomezenými hovory, SMS i mobilními daty. Za tuto sumu nabídne neomezená data s přenosovou rychlostí omezenou na 10 Mbit/s, 300 minut volání do zemí Business zóny a stejně jako i ostatní tarify této řady již výše zmíněnou aplikaci CyberWall. Zákazník s tímto tarifem má navíc možnost si 10× v měsíci zrychlit data na maximum. To platí i pro tarif Business Neomezený Standard, který za 977 Kč měsíčně (1 183 Kč s daní) nabídne trojnásobnou přenosovou rychlost a dvojnásobek minut volání do zemí Business zóny a navrch přidává službu OneNumber umožňující sdílení telefonního číslo a mobilních dat s chytrými hodinkami nebo tabletem.

Zbývající tarify řady Business Speed již disponují zcela neomezenými daty, přidávají bezplatné dny Roamingu na den ve vybraných destinacích mimo EU (3, 7 a 31 dní v závislosti na tarifu), možnost pořízení neomezené datové SIM (449 Kč bez daně) a v některých případech nabídnou i neomezené mezinárodní hovory. Nejvyšší tarif, který v ceně přináší navíc i licenci Microsoft 365 Business Premium, vyjde na 3 777 Kč (4 571 Kč s daní).

Tarifní řada Business Speed Tarif Hovory SMS Data Mezinárodní volání Cena (bez/s DPH) Business Neomezený Start neomezeně neomezeně neomezeně (rychlost 10 Mbit/s) 300 minut do zemí Business zóny 777/941 Kč Business Neomezený Standard neomezeně neomezeně neomezeně (rychlost 30 Mbit/s) 600 minut do zemí Business zóny 977/1 183 Kč Business Neomezený Maxi 5G neomezeně neomezeně neomezeně 1 000 minut do zemí Business zóny 1 177/1 425 Kč Business Neomezený Extra 5G OneNumber neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně v EU a do Business zóny 1 577/1 909 Kč Business Neomezený Elite 5G neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně po celém světě 3 777/4 571 Kč

Datová řada (Business Data) obsahuje výhradně datové tarify. Dva s omezenou porcí dat (7 a 15 GB) a dva datově neomezené, jeden s přenosovou rychlostí omezenou na 30 Mbit/s a druhý bez jakéhokoli omezení. Cena startuje na 299 korunách (362 Kč s daní). Nejvyšší tarif (Business Data Neomezeně Maxi 5G) vyjde na 889 Kč (1 088 Kč s daní), k tarifům Business Neomezený Maxi 5G, Extra 5G a Elite 5G jej lze získat za polovinu.

Novinka v podobě tarifů pro IoT pak přináší čtveřici tarifů s datovými objemy od 5 MB (tarif určený např. pro úsporná čidla) až po 3 GB. Ceny se pohybují v rozmezí 49 až 199 Kč (60 až 241 Kč s daní).