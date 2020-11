Po studentech podpoří Vodafone i učitele. Poskytne slevu na neomezená data

Zvýhodnění se vztahuje na tarif Vodafone Neomezený, tedy kombinaci datově neomezeného tarifu a pevného internetového připojení. Standardní cena ve verzi pro jednotlivce je 799 Kč, avšak celkové měsíční náklady činí 1 198 Kč – je nutné připočíst ještě platbu za pevný internet (minimálně 399 Kč - cena za základní tarif s rychlostí 20 Mb/s). Nicméně učitelé první tři měsíce za tento balíček zaplatí jen polovinu.

Od čtvrtka 12. listopadu jim Vodafone na samotný datově neomezený tarif poskytne slevu ve výši 200 korun a pevné připojení dá na tři měsíce zcela zdarma. A to z důvodu podpory online vzdělávání, které stojí právě na učitelích.

„Jsou to oni, kdo se musí v této náročné době vypořádat s adaptací obsahu na nové podmínky, ale především s dlouhodobě změněnou formou výuky, která je organizačně, ale i psychicky velmi náročná,“ uvedl operátor s tím, že mimo uvedeného se od učitelů očekává i technická připravenost.



Nabídka je určena pro všechny učitele bez ohledu na to, zda vyučují na základní, střední či jiné škole. Jedinou podmínkou při objednání balíčku je nutnost potvrdit skutečnost, že žadatel je skutečně učitelem. „Učitelský balíček“ lze objednat pouze online a jen do konce letošního roku.

Už koncem října Vodafone podpořil distanční výuku u studentů. Oznámil, že původně časově omezený tarif #jetovtobě Neomezený, který bylo možné pořídit do 31. října (více viz Vodafone má konečně neomezená data i pro mladé. Jako poslední z operátorů), zařadí od listopadu natrvalo do běžné nabídky. Studenti tak i nadále mohou získat zcela neomezený tarify za 599 korun měsíčně.

Operátoři pomáhají i žákům ze znevýhodněných rodin

Pomocnou ruku podali operátoři i rodinám, pro které je aktuální online výuka finančně těžko zvládnutelná. Například Vodafone přes platformu Česko.Digital poskytl 500 rodinám bezplatně neomezený pevný internet a modem s wi-fi pokrytím.

Internetové připojení pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin se rozhodlo zajistit také O2. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi (Women for Women, Člověk v tísni, Česko.Digital) umožní plnohodnotné zapojení do distanční výuky pro 1 500 dětí.

T-Mobile coby podporu vzdálené výuky nabídl pro žáky základních škol celkem deset tisíc SIM s rychlým připojením, a to na tři měsíce zdarma (více viz Neomezená data zdarma i zvýhodněný internet. Operátoři pomáhají s výukou). Začátkem listopadu původní počet SIM zdvojnásobil.

S pomocí pro finančně slabé rodiny se školáky se přidala i telekomunikační společnost Cetin. V oblastech, kde je dostupná její pevná síť, zřídí tisíc bezplatných přípojek. Nabídka je platná do konce června příštího roku, nebo do vyčerpání plánovaného množství služeb. Konkrétní rodiny vybere nezisková organizace Česko.Digital (více viz S výukou pomůže i Cetin. Zřídí tisíc bezplatných internetových přípojek).