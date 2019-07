Co letos předvádíte, je neuvěřitelná drzost, spílají zákazníci Vodafonu

„Účtování po minutě? To jako vážně?“ zlobí se na oficiálním facebookovém účtu Vodafonu uživatel Martin Petr. Operátorovi následně připomíná, že zavádí praktiky, od nichž se před lety distancoval. A založil na tom i celou svou kampaň.



Řeč je o reklamních spotech z roku 2012 postavených na férovém přístupu k zákazníkům. Tehdy totiž operátor hlásal, že záleží na každé sekundě. Sekundovou tarifikaci zavedl 27. srpna 2012. A po sedmi letech, a to téměř na den přesně, se férový přístup operátora vytrácí, účtování hovorů se vrací do mobilního pravěku. Minutovou tarifikaci (60+60) totiž od 26. srpna zavádí i u tarifní nabídky.

„V dnešní době nabízíme našim zákazníkům neomezené služby, díky tomu už nemusíte přemýšlet nad délkou hovorů nebo způsobem jejich účtování a jednoduše voláte, jak potřebujete. Chceme, aby takto pohodlně používala svůj telefon většina našich zákazníků, a věříme, že tarify Red a zejména Vodafone Neomezený jsou zajímavou nabídkou, která toto pohodlí přináší,“ reagoval zástupce Vodafonu na příspěvek Martina Petra.



Jenže ne všichni zákazníci využívají některý ze starších či nově představených neomezených tarifů. Pamatoval Vodafone vůbec na takové?

Jak chtěl být Vodafone férovým operátorem "Vodafone již tradičně pokračuje v prosazování férového přístupu k zákazníkům na českém trhu a přichází s významnými změnami ve svých tarifech. Jako první a jediný mobilní operátor v zemi zavádí ve svých nových Férových tarifech účtování hovorů po vteřinách pro firemní i nefiremní zákazníky. Díky tomu jim budou účtovány domácí i mezinárodní hovory podle jejich skutečné délky," informoval Vodafone v tiskové zprávě z 20. srpna 2012.

“Tento typ účtování je férový vůči zákazníkům a zároveň je to správný směr, kterým by se měl trh nyní vyvíjet,“ uvedl tehdy viceprezident pro nefiremní zákazníky Mario Mele.

„Tarify s omezeným počtem volných minut už dnes chápeme jako doplňkový produkt, který bude mít čím dál menší počet zákazníků,“ pokračoval zástupce Vodafonu s tím, že tyto uživatele chce operátor motivovat, aby zvážili změnu na neomezené tarify. Tedy na v červnu představenou tarifní nabídku, za kterou to Vodafone od svých zákazníků také pěkně schytává (více viz Vodafone to schytává. Kvůli omezeně neomezeným datům je lidem k smíchu).

Zástupce operátora navíc naznačil, že mohlo dojít i k úplnému zrušení tarifů, které obsahují omezené jednotky. Takovému kroku se ovšem operátor chtěl prý vyhnout.

„Proto jsme se rozhodli nastavit jednotný způsob účtování po minutách, který zpřehlední jejich používání, a zároveň to pro ty, kteří nebudou chtít přejít na neomezené tarify, bude znamenat jen mírné zvýšení měsíční útraty nejčastěji v řádu korun,“ dodal.



V roce 2012 lákal Vodafone potenciální zákazníky na férové účtování hovorů:



Sdělení zástupce operátora na Facebooku plně koresponduje s reakcí, kterou obdržela redakce Mobil.iDNES.cz po kontaktování tiskového oddělení Vodafonu.



Jenže mnozí zdůvodnění, proč k takovému kroku Vodafonu přistupuje, odmítají. Neostýchají se přitom minutovou tarifikaci označit za zlodějskou.

Svým způsobem se nelze divit, protože přetažení provolané minuty byť o jednu sekundu znamená, že zákazník zaplatí za minuty dvě. U tarifů, které obsahují omezené volné jednotky, to znamená, že lidé si budou muset hlídat čas patrně se stopkami v ruce, pokud nechtějí operátorovi darovat cenné jednotky jen tak. V opačném případě je mohou vyčerpat o poznání rychleji než doposud. Zástupci Vodafonu nicméně stále dokola opakují, že tarify s omezenými jednotkami bude využívat stále méně lidí.

Ono by tomu tak mohlo skutečně být, musela by tomu ovšem odpovídat nabídka neomezených tarifů. Proč jsou ovšem stále tací zákazníci, kteří dají přednost tarifům s omezeným počtem volných minut? Důvodem je jednak cena, ta je oproti neomezeným tarifům nižší. Ne každý totiž chce, či si může dovolit platit za neomezený tarif více než 500 korun měsíčně. K takovým tarifům se mohou uchylovat třeba i zákazníci, kteří využívají služební SIM, ale zároveň si chtějí zachovat i své dlouholeté soukromé číslo.

Lidem tak vadí, že operátor se pro ně nepřijatelným způsobem snaží přimět více zákazníků k přechodu na neomezený tarif. „Pokud si nepořídí neomezený tarif, tak jim sebereme víc minut. Tohle je pravda, ne to, co píšete. Pohádky o tom, že zákazníka zajímá přehlednost, jsou naprosto liché. Každý dobře ví, jak je mu účtováno. Slušná firma hledá produkty pro všechny skupiny lidí, což Vodafone nedělá a všechny změny jsou v neprospěch zákazníka. Akorát nám lžete do očí,“ reagoval na komentář Vodafonu pod svým facebookovým příspěvkem Petr Malásek.

Najdou se i tací, kteří letošní chování operátora vůči svým zákazníkům označují za neuvěřitelnou drzost a připomínají, že takové praktiky sám Vodafone před lety odsuzoval.

Michal Procházka (Facebook) To co letos předvádíte vůči zákazníkům je neuvěřitelná drzost! Pokud si myslíte, že takhle nás donutíte k přechodu na neomezený tarif, tak se ta vaše banda zmetků v čele s ředitelem, který akorát lze spletla. Jen co přijde čtvrtý operátor přejdeme a pak nám můžete slibovat hory doly. Před pár lety Vodafone odsuzoval tyhle praktiky, ale to je koukám minulost. Zmetkové, táhněte z republiky tyhle hnoje si dělejte jinde. To se mi líbí (7)Komentáře (4)

Zástupce operátora nicméně podotýká, že konkurence uplatňuje minutovou tarifikaci už delší dobu. Ta se u O2 i T-Mobilu rovněž vztahuje i na volné jednotky v rámci tarifů. Vodafone se tedy dobrovolně vzdává své konkurenční výhody. Ta sice v případě neomezených tarifů pozbývala smysl, nicméně u tarifů s početně omezenými volnými jednotkami byla pro zákazníky příjemným bonusem. Po jejich vyčerpání totiž platili vždy jen za to, co skutečně provolali. A i to málo volných jednotek vyčerpali naplno.

Info o změně hledejte ve vyúčtování. Můžete odejít bez sankce

Zatímco v případě předplacených služeb o změně tarifikace Vodafone informoval prostřednictvím SMS, tak tarifní zákazník se o této změně dočte v měsíčním vyúčtování. Informaci o změně musí operátor uveřejnit v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy. A jelikož jde o změnu vedoucí ke zhoršení postavení zákazníka, musí jej informovat o možnosti předčasného ukončení smlouvy bez sankce.

„K 26. srpnu 2019 změníme způsob účtování hovorů. Nově se vaše hovory budou počítat na celé minuty, a to včetně volných jednotek. Cenu vašeho tarifu ani minutové sazby neměníme a zůstávají stále stejné,“ informuje operátor v měsíčním vyúčtování s tím, že v případě nesouhlasu s touto změnou lze bez sankce odstoupit od smlouvy. Zákazník tak musí učinit nejpozději k 26. srpnu, tedy ke dni, kdy vstupuje v platnost nový způsob účtování hovorů.

„Věříme však, že budete s našimi službami i nadále spokojeni,“ zakončuje celé sdělení o chystané změně.



Ovšem podle reakcí na sociální síti je patrné, že Vodafone své zákazníky opět jen popudil. Lidé tak čekají, co dalšího si pro ně ten kdysi férový operátor ještě letos připraví. „Co třeba opět vybírat poplatek za příchozí hovory,“ položil řečnickou otázku Ondřej Chlumský.