Čínský náskok díky technice: Na tuto skládačku můžete jít i s wapkou

Není to sice rekordman, co do tloušťky, ale jinak je nová skládačka od Viva opravdu zajímavý stroj. Je velmi odolný, co se vody týče, má velkou baterii a displeje a vlastně je i supertenká. Cena je...