Zákazníci a zákaznice Vodafonu získají díky nově spuštěnému internímu programu Ask Once (Stačí říct) lepší přehled o řešení svých požadavků. Ze strany operátora jde o krok, který podpoří jednodušší a transparentnější zákaznickou zkušenost. V praxi půjde o to, že veškeré informace o stavu jejich požadavku půjdou k zákazníkovi ze strany operátora – sám se tak nebude muset aktivně pídit po tom, v jakém stavu se jeho řešení nachází.
„Koncept Ask Once (Stačí říct) je obdobný napříč všemi zeměmi, kde Vodafone působí. V případě České republiky to znamená významné zjednodušení a zrychlení doby řešení požadavků od zákazníků a zákaznic prostřednictvím nových nástrojů, které implementujeme,“ vysvětlil viceprezident pro zákaznickou péči Pavel Škarda s tím, že spousta zlepšení se odehrává na pozadí.
„Pro klienty a klientky bude hlavní změna kromě rychlejšího odbavení požadavku v tom, že v případě, že neumí jejich požadavek vyřešit náš pracovník / naše pracovnice v rámci hovoru, při návštěvě prodejny nebo při konverzaci v chatu, sdělíme klientům a klientkám čas, do kdy bude požadavek vyřešen,“ dodal Škarda.
Zákazník/ce se navíc nebude muset aktivně start o to, v jaké fázi se řešení jeho/jejího požadavku nachází – operátor je v průběhu bude informovat jak o stavu, tak o času dořešení.
„Díky inovacím v našich technologiích a zapojení AI zvýšíme tímto rychlost řešení klientských požadavků a zároveň i komfort v rámci zákaznické péče,“ doplnil viceprezident pro zákaznickou péči ve Vodafonu.
Na domácím britském trhu spustil Vodafon tuto službu loni v červenci. Cílem služby Just Ask Once (Stačí se zeptat jednou), která je k dispozici zákazníkům s měsíčními platbami a malým firmám s méně než deseti zaměstnanci, je vyřešit jakýkoli dotaz rychle se stejnou osobou, která zákazníka proaktivně informuje a řeší jeho požadavek od začátku do konce, tedy dokud není vyřešen. Zákazník tak není přepojován na jiné pracovníky a nemusí svůj požadavek nikomu opakovat.
V případě, že nelze jeho požadavek vyřešit okamžitě, bude mu tentýž pracovník operátora proaktivně zasílat informace o stavu řešení – zákazník se tedy nemusí o nic starat a ani operátora nahánět. Dotazy může navíc zasílat kdykoli i prostřednictvím mobilní samoobsluhy, nemusí tak trávit čas telefonováním.