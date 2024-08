Do školy s novým tarifem. Vodafone představil neomezený tarif pro děti

Nový Dětský tarif Vodafonu je určený výhradně dětem ve věku 6 až 15 let. Jako stejně zaměřené tarify od konkurence přináší 3 GB dat. Podle průzkumu Vodafonu jde o porci dostačující pro fungování dítěte a zároveň splňující přání rodičů, aby měl tarif omezenou porci dat a dítě tak s telefonem netrávilo příliš mnoho času. V ostatních službách má ovšem novinka v tarifní nabídce nejmladšího tuzemského operátora oproti konkurenci výrazně navrch.

Hovory i SMS jsou totiž neomezené, konkurence nabídne v ceně tarifu nanejvýš neomezené SMS do vlastní sítě. A pak je tu cena. Vodafone si za dětský tarif s neomezeným voláním, neomezenými SMS a 3 GB dat účtuje 324 korun měsíčně. To je tedy o 25 korun méně ve srovnání s alternativou od O2, nicméně Můj první tarif tohoto operátora se neomezuje jen na děti od 6 do 15 let. T-Mobile svůj juniorský tarif nabízí ve srovnání s Vodafonem dokonce o 49 Kč levněji.

Ani jeden z konkurentů ovšem za své ceny nenabídne neomezené hovory a SMS do všech sítí. Na druhou stranu T-Mobile má i v tomto případě eso v rukávu v podobě služby Pořád online, s níž bude dítě i po vyčerpání FUP online (přenosová rychlost omezená na maximálně 256 kb/s). A O2 přidává standardně jeden den Dat naplno, přičemž přes prázdniny tento datový bonus zdvojnásobuje.

Tarify pro děti (6 – 15 let) Operátor Tarif Volání SMS Data Cena Vodafone Dětský tarif neomezeně neomezeně 3 GB 324 Kč O2 Můj první tarif (bez věkového omezení 6 – 15 let) 120 minut neomezeně v síti 3 GB + dva dny Dat naplno (standardně jeden den) 349 Kč T-Mobile Junior 150 minut 150 SMS 3 GB + Pořád online 275 Kč

Vodafone k Dětskému tarifu přidá zájemcům bezdrátová sluchátka AirFlex 3 za pouhou jednu korunu. Součástí tarifu je i dotace na mobilní telefony, a to ve výši až 3 000 Kč. Maximální výše dotace lze uplatnit třeba v případě smartphonu Samsung Galaxy A15 5G, telefon tak vyjde jen na 1 477 Kč.

Operátor zároveň vysvětluje, v čem spočívá výhoda neomezeného tarifu pro děti ve srovnání s předplacenou kartou. V případě předplacenky mají rodiče pocit, že mají výdaje dítěte pod kontrolou a to tak moc neutratí. Jenže podle operátora je to mylná představa, realita je totiž často odlišná. Nejen, že nad čerpáním kreditu nemají dohled, ale předplacenku ve výsledku nabíjí i několikrát měsíčně ve snaze předejít situaci, kdy by se jim potomek kvůli nedostatečné výši kreditu nemohl dovolat. U tarifu mají naopak možnost nastavit maximální možnou útratu, a to zdarma se službou Flexistrop.

Dražší, ale ne nezajímavá alternativa

Zdá se, že tato speciální nabídka Vodafonu pro děti nemá z pohledu poměru ceny a v ní obsažených služeb konkurenci. Nicméně je tu jeden tarif, který minimálně stojí za zvážení. A to především u starších dětí. Tedy v případě, že rodičům nevadí jistý měsíční příplatek oproti ceně výše zmíněného Dětského tarifu od Vodafonu a jsou ochotni svému potomkovi dopřát o trochu více dat.

Až do úterý 13. srpna je totiž možné pořídit u O2 běžný neomezený tarif Neo+ Modrý s dvousetkorunovou slevou. Neomezené volání, SMS a 4 GB dat tak vyjdou na pouhých 399 korun. A to natrvalo. Za příplatek ve výši 75 korun měsíčně oproti Dětskému tarifu není k dispozici ovšem pouze onen 1 GB dat navíc, ale i tři dny zcela neomezených dat na 24 hodin díky službě Data naplno, která je standardní součástí datově omezených tarifů O2. Během léta navíc operátor jejich počet zdvojnásobuje, zcela neomezená data na 24 hodin tak lze využít celkem šestkrát v měsíci.