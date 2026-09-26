Dosavadní nabídka datových tarifů se u Vodafonu omezovala na ty předplacené. Zákazník, který o takový tarif projevil zájem, za něj tedy zaplatil jednorázově dopředu za celý rok. Tuto možnost operátor nedávno rozšířil o tradiční tarify na měsíční bázi. Jsou celkem tři: Data S, Data M a Data L. Liší se datovým objemem a samozřejmě výší měsíčního paušálu.
Základní tarif Data S přináší za pouhých 99 korun měsíčně jeden gigabajt dat, ideální je například pro dětské chytré hodinky či lokátory. S prostředním tarifem má zákazník k dispozici měsíčně již 20 GB, a to za cenu 199 korun. Vhodný je na cesty pro pravidelnou práci na notebooku či do kamer. Nejvyšší pak přináší měsíčně 100 GB dat, operátor si za něj naúčtuje již 699 Kč, a je určen pro routery, hotspoty či pro práci na notebooku, je-li zákazník často mimo dosah bezdrátových sítí.
V případě sloučení tarifu s dalšími službami Vodafonu do Giga Komba lze na uvedené ceny získat slevu. V případě maximální slevy tak základní tarif vyjde na 70 korun, nejvyšší pak na 490 Kč.
Přenosová rychlost není u těchto tarifů nikterak omezena, odvíjí se od dané lokality. K dispozici je i 5G, zákazník tak má k dispozici vždy maximální rychlost dostupnou v daném místě.
Oproti předplaceným datovým SIM lze u datových tarifů využít automatickou obnovu datového objemu. Ve všech případech zákazník přikupuje datový objem odpovídající základním datům daného tarifu. U dvou nižších zaplatí za dokoupená data vždy částku odpovídající měsíčnímu paušálu daného tarifu, u toho nejvyššího jej pak dalších 100 GB vyjde již jen na 299 Kč. O čerpání dat je zákazník průběžně informován (při dosažení 75, 90 a 100 % datového limitu). Díky službě Data Limit si navíc může nastavit počet automatických obnovení nebo tuto funkci zcela vypnout.
Nové datové tarify jsou dostupné jak pro standardní SIM, tak pro eSIM. Využít je lze i na volání či posílání textovek, minimálně v případě volání je však nutné počítat s vyšší sazbou vzhledem k faktu, že jde primárně o tarify zaměřené na mobilní data. Za minutový hovor si tak Vodafone naúčtuje 6,55 Kč, odeslaná SMS pak vyjde na 1,51 Kč. Všechny služby lze však využívat nadále výhradně jen na území České republiky, v zahraničí dostupné nebudou.
To platí částečně i v případě konkurenčních nabídek. V případě O2 není roaming dostupný v případě datových tarifů Datamanie 100 GB a Datamanie Rok s ročním balíčkem 15 nebo 50 GB. Ceny těchto tarifů O2 se pohybují od 449 korun (Datamanie 100 GB) po 999 Kč (Datamanie Rok s 50 GB dat). Volat a esemeskovat lze z tohoto výčtu jen s tarifem Datamanie 100 GB, a to za 15 korun na den (neomezeně po ČR), resp. 2 Kč za odeslanou SMS.
U T-Mobilu je u datových tarifů Next internet roaming dostupný. Lze je tak využívat i za hranicemi ČR. Vybírat lze ze čtyř tarifů: 5 GB, 12 GB, Neomezeně (plnou rychlostí 30 GB, pak 10 Mb/s) a Neomezeně XL (plná 5G rychlost). Ceny startují na 265 korunách a končí na částce 1 045 Kč. Volat a posílat SMS lze u všech, minutový hovor vyjde na 3,50 Kč, odeslaná SMS na 1,50 Kč.