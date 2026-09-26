Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volání s těmito tarify si rozmyslete. Vodafone představil nové tarify

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vodafone rozšířil nabídku datových tarifů. Nová řada obsahuje tři tarify, které přinášejí měsíčně až 100 GB dat. Využít je lze nejen v tabletech či noteboocích, ale i lokátorech, kamerách či routerech. Překážkou nebude ani zařízení podporující pouze eSIM. Využitelnost však zůstává nadále omezena pouze na území Česka.

Dosavadní nabídka datových tarifů se u Vodafonu omezovala na ty předplacené. Zákazník, který o takový tarif projevil zájem, za něj tedy zaplatil jednorázově dopředu za celý rok. Tuto možnost operátor nedávno rozšířil o tradiční tarify na měsíční bázi. Jsou celkem tři: Data S, Data M a Data L. Liší se datovým objemem a samozřejmě výší měsíčního paušálu.

Základní tarif Data S přináší za pouhých 99 korun měsíčně jeden gigabajt dat, ideální je například pro dětské chytré hodinky či lokátory. S prostředním tarifem má zákazník k dispozici měsíčně již 20 GB, a to za cenu 199 korun. Vhodný je na cesty pro pravidelnou práci na notebooku či do kamer. Nejvyšší pak přináší měsíčně 100 GB dat, operátor si za něj naúčtuje již 699 Kč, a je určen pro routery, hotspoty či pro práci na notebooku, je-li zákazník často mimo dosah bezdrátových sítí.

V případě sloučení tarifu s dalšími službami Vodafonu do Giga Komba lze na uvedené ceny získat slevu. V případě maximální slevy tak základní tarif vyjde na 70 korun, nejvyšší pak na 490 Kč.

Přenosová rychlost není u těchto tarifů nikterak omezena, odvíjí se od dané lokality. K dispozici je i 5G, zákazník tak má k dispozici vždy maximální rychlost dostupnou v daném místě.

Oproti předplaceným datovým SIM lze u datových tarifů využít automatickou obnovu datového objemu. Ve všech případech zákazník přikupuje datový objem odpovídající základním datům daného tarifu. U dvou nižších zaplatí za dokoupená data vždy částku odpovídající měsíčnímu paušálu daného tarifu, u toho nejvyššího jej pak dalších 100 GB vyjde již jen na 299 Kč. O čerpání dat je zákazník průběžně informován (při dosažení 75, 90 a 100 % datového limitu). Díky službě Data Limit si navíc může nastavit počet automatických obnovení nebo tuto funkci zcela vypnout.

Nové datové tarify jsou dostupné jak pro standardní SIM, tak pro eSIM. Využít je lze i na volání či posílání textovek, minimálně v případě volání je však nutné počítat s vyšší sazbou vzhledem k faktu, že jde primárně o tarify zaměřené na mobilní data. Za minutový hovor si tak Vodafone naúčtuje 6,55 Kč, odeslaná SMS pak vyjde na 1,51 Kč. Všechny služby lze však využívat nadále výhradně jen na území České republiky, v zahraničí dostupné nebudou.

To platí částečně i v případě konkurenčních nabídek. V případě O2 není roaming dostupný v případě datových tarifů Datamanie 100 GB a Datamanie Rok s ročním balíčkem 15 nebo 50 GB. Ceny těchto tarifů O2 se pohybují od 449 korun (Datamanie 100 GB) po 999 Kč (Datamanie Rok s 50 GB dat). Volat a esemeskovat lze z tohoto výčtu jen s tarifem Datamanie 100 GB, a to za 15 korun na den (neomezeně po ČR), resp. 2 Kč za odeslanou SMS.

U T-Mobilu je u datových tarifů Next internet roaming dostupný. Lze je tak využívat i za hranicemi ČR. Vybírat lze ze čtyř tarifů: 5 GB, 12 GB, Neomezeně (plnou rychlostí 30 GB, pak 10 Mb/s) a Neomezeně XL (plná 5G rychlost). Ceny startují na 265 korunách a končí na částce 1 045 Kč. Volat a posílat SMS lze u všech, minutový hovor vyjde na 3,50 Kč, odeslaná SMS na 1,50 Kč.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Testujeme nový iPhone 18 Pro. Některé novinky nás překvapily

iPhone 18 Pro

V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou...

Operátor O2 kompenzuje výpadek služeb, zákazníci získají poukaz k nákupu

Ilustrační snímek

Operátor O2 měl v pondělí zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu, který se podařilo vyřešit do dvanácté hodiny. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Nyní nabízí všem...

Nový iPhone 18 teď hned nekoupíte, máme však jiné zajímavé akční nabídky

iPhone 18 Pro

Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem...

Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu

Apple Watch ECG

Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov,...

Na zádech má dvě loga a změť objektivů. Navíc to bude výkonová bestie

Motorola Signature 27

Má nové označení a nový design, který jistě vzbudí kontroverze. Bude to jeden z prvních přístrojů s novým špičkovým procesorem. A zvuk ladili u dánských specialistů Bang & Olufsen. Nová Motorola...

Volání s těmito tarify si rozmyslete. Vodafone představil nové tarify

ilustrační snímek

Vodafone rozšířil nabídku datových tarifů. Nová řada obsahuje tři tarify, které přinášejí měsíčně až 100 GB dat. Využít je lze nejen v tabletech či noteboocích, ale i lokátorech, kamerách či...

26. září 2026

Některé Pixely čeká poslední aktualizace. Ověřte si, jak je na tom váš

Google Pixel 6 Pro uvedl výrobce na trh před 5 lety. Letos v říjnu mu končí podpora.

Majitelé telefonů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro mají před sebou poslední měsíce plné softwarové podpory. Google v říjnu 2026 vydá poslední garantované aktualizace pro oba modely, které uvedl na trh v...

25. září 2026

Chce jít víc po krku nejnovějším smartphonům od Applu. Bude mít lepší foťák?

Smarphony řady Vivo X500 Pro

Čínská značka Vivo představila nové špičkové smartphony řady X500. Dva ze tří modelů se podívají i do Evropy a obě novinky jsou důkazem toho, že Vivo chce jít víc po krku nejnovějším smartphonům od...

25. září 2026

Jsou iPhony v Česku opravdu tak drahé? Zkusili jsme je sehnat levněji v cizině

Premium
iPhone 18 Pro

Apple představil nové iPhony. Jsou dražší než loňské modely a zcela nový skládací iPhone Duo trhá cenové rekordy. Tak drahý telefon bez zlata a diamantů tady ještě nebyl. Ale jsou české ceny...

24. září 2026

Na zádech má dvě loga a změť objektivů. Navíc to bude výkonová bestie

Motorola Signature 27

Má nové označení a nový design, který jistě vzbudí kontroverze. Bude to jeden z prvních přístrojů s novým špičkovým procesorem. A zvuk ladili u dánských specialistů Bang & Olufsen. Nová Motorola...

24. září 2026

Nový iPhone 18 teď hned nekoupíte, máme však jiné zajímavé akční nabídky

iPhone 18 Pro

Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem...

23. září 2026

Operátor O2 kompenzuje výpadek služeb, zákazníci získají poukaz k nákupu

Ilustrační snímek

Operátor O2 měl v pondělí zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu, který se podařilo vyřešit do dvanácté hodiny. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Nyní nabízí všem...

21. září 2026  10:17,  aktualizováno  22. 9. 16:41

Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu

Apple Watch ECG

Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov,...

22. září 2026

Zákazníci se mohou divit. Novinky Xiaomi přináší i nepříjemná překvapení

Xiaomi Redmi Note 17 Max

Xiaomi po méně než roce ukazuje nástupce populární série dostupnějších smartphonů série Redmi Note. Novinky jsou tentokrát čtyři místo pěti a bohužel kvůli drahým pamětím zdražily, ale pořád je to...

21. září 2026

Samsung si střílí z Applu. Našel si vlastního šéfa Applu Tima Cooka

Tím Cook z Palmerston North vychvaluje skládací Samsung Galaxy Z Fold 8

Rivalita mezi Samsungem a Applem již v minulosti vyústila v pár klipů, v nichž si jihokorejský výrobce svého konkurenta dobíral. Nyní využil změny v jeho vedení, když Tim Cook krátce před premiérou...

20. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Testujeme nový iPhone 18 Pro. Některé novinky nás překvapily

iPhone 18 Pro

V redakci začínáme testovat nový iPhone 18 Pro, který je od pátku spolu s větší variantou 18 Pro Max v prodeji. Novinek nabídne nové „pročko“ hned několik, některých si všimnete hned, jiné jsou...

19. září 2026

Smartphone a powerbanka v jednom. Přitom to na první pohled nepoznáte

Xiaomi Redmi Note 17 Max

Donedávna se obřími bateriemi chlubily modely čínských značek, které však byly primárně určené jen pro tamní trh. Nyní přichází jeden model i pro Evropu. S kapacitou baterie přes 9 000 mAh je to...

18. září 2026  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde