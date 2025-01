Gigabitový internet vyjde jen na 199 korun měsíčně. Konkurence reaguje

Vodafone loni na podzim v rámci Black Friday nabídl neomezený mobilní tarif za 399 korun napořád. Což byla výjimečná nabídka, kterou kazilo jen to, že za uvedenou cenu zákazník mohl získat tarif Neomezený Basic+, jehož přenosová rychlost 4 Mbit/s je dnes směšně nízká. Nicméně, aktuálně Vodafone v rámci nové akce pojmenované Crazy Week nabízí také velmi výhodně pevné internetové připojení.

Akce trvá od 10. do 26 ledna a v jejím rámci mohou zákazníci získat pevný internet s přenosovou rychlostí při stahování 1 Gbit/s (při nahrávání to je 60 Mbit/s) za 199 korun měsíčně. Tentokrát to však není cena napořád, ale platí jeden rok. I tak je to zajímavá nabídka, běžná cena u Vodafonu za tento tarif je 599 Kč měsíčně, u T-Mobilu také 599 Kč měsíčně a O2 si za adekvátní tarif žádá 699 Kč měsíčně.

Zákazník si případně může za stejnou cenu aktivovat i tarify s nižší přenosovou rychlostí. Háček je jen v tom, že akci lze využít jen tam, kde má Vodafone optickou přípojku, což lze snadno zjistit na stránkách firmy. Pokud přípojka není, nabízí v akci Vodafone internetové připojení za 299 korun měsíčně, ale jen na půl roku.

Po uplynutí jednoho roku se cena změní na standardní, což je dnes 599 Kč měsíčně. Jenže za rok může být cena jiná. V každém případě, tarif je bez závazku, takže smlouvu lze po roce ukončit, případně si vybrat levnější tarif s nižší přenosovou rychlostí. S dvouletým úvazkem se pojí jen využití další nabízené akce, kterou je Profi instalace. Ta standardně stojí u Vodafone 2 400 korun, s úvazkem je zdarma. Ale i tak lze po roce změnit tarif za nižší bez pokuty.

Modem může mít uživatel vlastní, ale Vodafone doporučuje ten svůj. Pronajímá ho u gigabitového tarifu za 100 Kč měsíčně, u nižších tarifů za 70 Kč měsíčně.

Konkurenční T-Mobile má také speciální cenu internetového připojení. Pro první rok nabízí všechny tarify včetně nejvyššího gigabitového za 299 Kč měsíčně. A i v tomto případě platí, že nabídku lze uplatnit jen v případě, že je na vaší adrese k dispozici optická přípojka T-Mobile. Po roce se pak ceny změní na standardní, což je u gigabitového připojení aktuálně 599 Kč měsíčně.

O2 má akční cenu stejnou s T-Mobile, tedy 299 Kč měsíčně. Jen platí pouze na půl roku. Uvedená cena je stejná u všech tarifů, tedy i u 2 Gbit/s, kterou Vodafone a T-Mobile nenabízí. V případě tohoto tarifu je běžná měsíční cena 899 Kč, u gigabitového tarifu pak 699 Kč.