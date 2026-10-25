Když se Vodafone na sklonku roku 2014 stěhoval do dokončené nové centrály u stanice metra Stodůlky, ze svého původního strašnického sídla se úplně nestáhl. Na střeše bývalého Vodafone Centra Vinice zůstala v té době již devět let fungující „bétéeska“. A ze stejného místa se po její modernizaci šíří signál tohoto operátora dodnes.
Bývalé sídlo nejmladšího tuzemského operátora bylo jednou z dalších zastávek redakčního putování po základnových stanicích. Tentokrát se nám díky lokalitě otevřel pohled na části Prahy, které nám z obvykleji navštěvovaných míst, tedy těch s výhledy na historické centrum, bývají skryty.
Fotoreportáž od BTS Vodafonu na střeše jeho bývalé strašnické centrály si můžete připomenout zde:
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Praha z nečekaného úhlu. Podívejte se na periferie města z bývalé budovy operátora