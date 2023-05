Vodafone čachruje s balíčky k předplacenkám. Za víc služeb chce víc peněz

Všechny změny a bonusy se týkají balíčků, které pro předplacené karty Vodafone nabízí. Měsíční balíčky jsou dnes u předplacených karet standard, v původní podobě platby za jednotlivé minuty či SMS se dnes předplacenky už příliš nepoužívají, což je i snaha operátorů.

U Vodafonu jsou balíčky rozdělené do tří skupin: Volání, Komplet a Data + SMS. Letní bonus se týká jen dvou posledních, tedy balíčků, které obsahují mobilní data. Pokud si zákazník (nový i stávající) během června, července a srpna zakoupí některý balíček, tak si v aplikaci může vyzvednout bonus v podobě 5 GB dat zdarma. Tento bonus pak v daném měsíci může vyčerpat. Celkem lze v akci získat 15 GB dat.

Od 29. června pak dojde ke změnám v samotných balíčcích. Zůstávají jak tři uvedené skupiny (Volání, Komplet a Data + SMS), tak v podstatě i jednotlivé balíčky. Jen se u některých mění částečně jejich název, ten nový logicky reflektuje aktuální obsah.

Balíčky na volání

U balíčků Volání se nic nemění u nejlevnějšího a nejdražšího. Nejlevnější zůstává na ceně 119 Kč měsíčně a obsahuje neomezené volání v síti Vodafonu. Nejdražší za 599 Kč měsíčně obsahuje neomezené volání do všech sítí. Mění se dva prostřední balíčky. Balíček Volání do všech sítí 30 se mění na Volání do všech sítí 40. Cena vzroste o 20 Kč na 159 Kč měsíčně a jak změna názvu napovídá, zákazník dostane 10 minut do všech sítí navíc.

Na stejném principu navýšení množství volných minut je postavena i změna balíčku Volání do všech sítí 100 na balíček Volání do všech sítí 130. V tomto případě tedy zákazník dostane o 30 minut navíc, za které si připlatí 50 korun, nově balíček vyjde na 299 Kč. U obou změněných balíčků jsou vedle volných minut do všech sítí i neomezená volání v rámci Vodafonu.

Balíčky komplet a datové balíčky

V případě balíčků Komplet zůstává obsahově nezměněný základní Volání v síti neomezeně a 1,5 GB dat. Cena se však mění, balíček zdražuje o 10 korun na 149 Kč. Druhý balíček Komplet v síti, zahrnující neomezené volání a SMS u Vodafonu, přidává 1 GB dat na celkových 3,5 GB. S tím však roste i cena o 50 Kč na 299 Kč. Třetí Komplet balíček naopak přináší novou nižší cenu. Jmenuje se Komplet do všech sítí (obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí) a k tomu nově 10 GB dat. Vyjde na 799 Kč, což je o stokorunu méně než doposud, navíc do konce června najdeme v balíčku jen 6 GB dat.

Poslední sestava balíčků patří do skupiny Data + SMS. Základní se jmenuje 1,5 GB dat a SMS v síti neomezeně. U něj se nic nemění, obsah i cena 119 Kč zůstává. Druhý balíček přidává 1 GB dat na celkových 3,5 GB. Ale s tím vyrostla i cena o 40 korun na 239 Kč. A ten třetí zdražil o 50 Kč na 399 Kč, místo současných 6 GB dat však nabídne 10 GB dat. Dodejme, že stejně jako ten první obsahují i zbylé dva balíčky neomezené SMS v rámci sítě Vodafonu.