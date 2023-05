Vodafone obměnil svůj výhodný tarif. V jednom však na konkurenta ztrácí

Od pátku 19. května láká Vodafone nové zákazníky na obměněný akviziční tarif. Ten je tradičně určen pro nefiremní i firemní zákazníky, kteří si u něj pořídí nové číslo, přenesou si k němu své stávající od konkurence či se rozhodnou přejít z jeho předplacených služeb. Tarif si v jeho nové podobě udržel cenu té předchozí. Skladba služeb však prošla zásadní obměnou.

Vodafone svůj akviziční tarif nabízí nadále za 327 korun měsíčně. Zatímco do 15. května zákazník za stejnou sumu coby nováček v síti tohoto operátora získal jen 130 minut volání a 100 SMS, tak nyní za stejnou částku obdrží v obou případech neomezeně volných jednotek. To znamená výrazně zlepšení oproti předchozí nabídce. Zároveň to však v kontextu se zachovanou cenou značí i nějaký ústupek.

Ten je tu poměrně zásadní. Zatímco do poloviny května dal Vodafone nováčkům v rámci akčního tarifu poměrně slušnou porci dat, a sice 3 GB, tak nyní je to jen polovina. Svou štědrost v případě hovorů a SMS tak operátor vyvážil pouhým 1,5 gigabajtem dat. Tarif 1,5 GB + Neomezeně do všech sítí lze získat pouze online, tedy na webu operátora, a to až do poloviny letních prázdnin, tedy do 31. července.

Stejným způsobem k sobě nové zákazník láká i konkurenční T-Mobile, s jehož akviziční nabídkou ta aktuální od Vodafonu v něčem srovnala krok, v jiném ohledu za ní však naopak silně pokulhává, rozhodně však boduje cenou. Za svůj akviziční tarif totiž T-Mobile žádá 392 korun, tedy o 65 korun měsíčně více než Vodafone. Oba konkurenční akviziční tarify tak nyní shodně obsahují neomezené minuty a neomezené textovky, v datech se však výrazně rozcházejí. T-Mobile dá totiž 3 GB, tedy dvojnásobně více dat než obsahuje nový akviziční tarif nejmladšího tuzemského operátora.

O2 aktuálně na svém webu novým zákazníkům nenabízí žádné trvalejší zvýhodnění. Mohou využít pouze akce na vybrané běžné tarify (Free+ Bronzový, Neo Modrý, Neo Bronzový a Neo Stříbrný), kdy v případě jejich pořízení do konce května zaplatí první dva měsíce o 200 Kč (150 Kč v případě Free+ Bronzový) méně.