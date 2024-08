Vodafone rapidně zlevnil vybrané tarify. Lákavá cena je ovšem jen dočasná

Pokukujete po datově neomezeném tarifu s omezením přenosové rychlosti, ale i tak vás láká surfovat bez jakéhokoli omezení? Vaší volbě hraje do karet cena, ta druhá, která přináší úplnou svobodu při datování, je totiž o poznání dražší. Avšak u Vodafonu není nyní nutné řešit rozdíly v cenách jednotlivých tarifů. V rámci aktuální kampaně dá totiž operátor vybrané služby za jednotnou cenu. Ale pozor, ne nastálo.

Napříč nabídkou Vodafonu se nyní prolíná cena 299 Kč. To je částka, za níž jsou do konce září dostupné jak datově neomezené mobilní tarify včetně těch studentských, tak tarify pevného internetového připojení.

Za necelé tři stokoruny měsíčně je tak dostupný jak základní tarif Neomezený Basic+ s rychlostí stahování omezenou na 4 Mb/s, tak třeba i žádnými rychlostními limity omezovaný nejvyšší tarif Neomezený Premium 5G, k němuž navíc operátor jako bonus přidává zdarma na první tři měsíce službu Vodafone TV+. Oba uvedené tarify si lze stejně jako tarify Neomezený Super a Neomezený Super+ při pořízení do 30. září užívat za 299 korun měsíčně po dobu prvních třech měsíců.

U základního tarifu tak zákazník po dobu platnosti akční ceny uspoří oproti té standardní měsíčně 448 korun, u nejvyššího je to pak už více než tisícikoruna. Po vypršení akčního období, tedy po uplynutí třech měsíců od aktivace tarifu začne Vodafone účtovat standardní cenu. Pokud si zákazník nebude přát službu nadále využívat za obvyklou cenu, může ji včas ukončit bez sankcí.

Po první tři měsíce od aktivace jsou za 299 korun dostupné i všechny tarify #jetovtobě určené pro mladé a studenty do 26 let. Ti po stejnou dobu získají navíc službu OneNumber zdarma až do dvou zařízení a i v tomto případě operátor přidá zdarma na tři měsíce službu Vodafone TV+.

Tu rovněž po dobu třech měsíců získají zákazníci i k libovolné rychlosti pevného internetového připojení. I na něj se, jak již bylo zmíněno, vztahuje jednotná cena. Za 299 korun měsíčně jsou tak k mání nejrůznější rychlosti připojení až po 1 Gb/s. V tomto případě však akční cena platí dvojnásobně déle, tedy po dobu šesti měsíců od aktivace.

Vodafone při této příležitosti představil novinku pro zájemce o nejrychlejší internetové připojení. Ve vybraných lokalitách totiž od srpna díky partnerské spolupráci dokáže nabídnout připojení rychlostí až 2 Gb/s. Za 849 korun měsíčně je ultrarychlý internet od Vodafonu dostupný už stovkám tisíc domácností.

Opomenuti nezůstali ani stávající zákazníci, kteří u Vodafonu již využívají pevný internet nebo mobilní tarif. V případě, že si dokoupí službu Vodafone TV+, získají na první tři měsíce balíček kanálů Sport zdarma (standardně 220 Kč/měsíc). Akční cena 299 Kč po dobu třech měsíců se vztahuje i na Vodafone TV+, pokud se tuto službu rozhodne kdokoli pořídit samostatně.