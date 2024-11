Vodafone připravil neomezený tarif za neuvěřitelných 399 Kč. Ale s háčkem

Vodafone už v rámci své letošní vánoční kampaně nabízí datově neomezené tarify se zajímavou slevou. Ceny začínají na 499 korunách. I přesto jde s cenami ještě níž. Ale jen na pár dní. Jde totiž o časově omezenou nabídku v rámci Black Friday (Černý pátek), tedy slev připadajících na poslední listopadový pátek. V rámci této akce lze neomezená data od Vodafonu mít už za pouhých 399 korun. Tedy s 46% slevou, a to napořád. Má to však háček.

Za uvedenou cenu je k mání totiž jeden ze základních tarifů aktuální nabídky tohoto operátora, a to konkrétně Neomezený Basic+. Ten sice nabídne dvakrát rychlejší datové přenosy než úplný základ v podobě tarifu Neomezený Basic (přenosová rychlost omezena na 2 Mbit/s), nicméně i ony 4 Mbit/s mohou být v některých případech nedostačující. Tento tarif je spíš pro nenáročné uživatele, kteří řeší maximálně přístup na internet, vyřizování e-mailů či poslech hudby. Pokud chtějí sledovat online videa či televizi v mobilu, měli by se rozhlédnout po jiném z nabízených tarifů. Tedy dražším.

I ty nicméně Vodafonu po omezenou dobu nabízí za ještě výhodnější ceny. Zprvu ovšem k onomu časovému omezení nabídky. Výše uvedený tarif i ty následující jsou s trvalými slevami, které operátor garantuje natrvalo, dostupné pouze od pátku 29. listopadu do neděle 1. prosince včetně.

V tomto časovém období lze vyšší tarif, tedy Neomezený Super+ s přenosovou rychlostí omezenou na 10 Mbit/s, získat za pouhých 599 korun, tedy o dalších 200 korun levněji oproti letošní vánoční nabídce a o trvale 40 % výhodněji oproti běžné ceně (997 korun).

Ti, kteří se nechtějí nechat omezovat, si pak musí připlatit další téměř tři stokoruny. I přesto je tarif Neomezený Premium 5G s přenosovou rychlostí závislou pouze na možnostech mobilní sítě v daném místě, jehož běžná cena činí 1 307 korun a který o letošních Vánocích nabízí Vodafone za 1 099 korun, vyjde v „černopáteční“ slevové akci na lákavých 899 korun (trvalá 32% sleva). Zákazník, který této akce využije, tak v případě toho nejvyššího zaplatí jen o 140 korun víc oproti běžné ceně druhého nejnižšího tarifu v nabídce Vodafonu, tedy výše zmíněného Neomezený Basic+.

Tarif z nabídky výše si lze pořídit jak online, tak v kamenné prodejně. Vodafone plánuje kvůli této slevové akci ponechat po celý nadcházející víkend otevřené všechny své prodejny, tedy i ty, které jsou obvykle v sobotu a neděli uzavřené. Dodejme, že nabídka výše je určena pro nové zákazníky (tedy i ty přecházející od konkurence či předplacených služeb Vodafonu) a nově pořízené SIM.

Soutěž o ceny za 150 tisíc i data zdarma

V poslední den možnosti získání výše uvedených tarifů za Black Friday ceny odstartuje Vodafone adventní soutěž pro své zákazníky. Od 1. do 28. prosince budou moct každý adventní víkend soutěžit v aplikaci Můj Vodafone, a to vždy o tři ceny od partnerů operátora. Stačí odpovědět vždy na jednu vánočně laděnou otázku a mít štěstí. Hraje se o ceny v celkové hodnotě 150 tisíc korun. Namátkou třeba o mobilní telefony či robotický vysavač.

Kromě toho si zákazníci využívající tarify Red Basic Lite, Red Basic a Red Basic+ mohou až do 31. prosince vyzvednout v aplikaci Můj Vodafone mobilní data zdarma, a to 2, 3 a 5 GB. Nefiremní i firemní zákazníci, kteří u svého datově neomezeného tarifu nevyužívají plnou neomezenou 5G rychlost, si pak mohou v mobilní nebo internetové samoobsluze Můj Vodafone zdarma aktivovat maximální rychlost stahování, a to na 31 dní.

O2 dá druhý telefon za kačku či slevu na pixel

Speciální akci u příležitosti Black Friday si pro všechny své zákazníky přichystal i operátor O2. Až do neděle 1. prosince nebo do vyprodání zásob přidá k vybranému smartphonu Honor druhý za symbolickou jednu korunu. Konkrétně jde o Honor 200 5G (256 GB), k němuž zákazník za zmíněnou korunu získá Honor 200 Smart 5G (256 GB). První zmíněný telefon stačí v e-shopu operátora vložit do košíku a druhý model se přidá automaticky.

Další akční nabídka, kterou si O2 přichystalo, má podobu akční ceny smartphonu Google Pixel 8A (128 GB). Ten mohou zákazníci získat za 8 989 korun namísto standardních 11 989 korun.

Operátor pak navrch v rámci slevové akce připadající na poslední listopadový pátek přidávají zákazníkům další tři nové poukazy na chytré příslušenství. S těmi si mohou pořídit třeba sluchátka O2 pods, reproduktor O2 beam či lokalizační čip O2 tag za pouhých 299 korun. Na 499 korun pak vyjdou nabíječka O2 PowerHub, sluchátka O2 pods+ či sada tří O2 tagů. Poukazy s kódy si stačí jednoduše vyzvednout v aplikaci Moje O2 v benefitním programu O2 Radosti, a poté je uplatnit při nákupu příslušenství v e-shopu či prodejnách operátora. Platnost těchto kódů je časově omezená do neděle 1. prosince.