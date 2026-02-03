Letošní dvacáté výročí Vodafonu v Česku se vztahuje skutečně k působení této nadnárodní značky na našem trhu. Operátor, kterého si tehdy britská společnost do svého portfolia pořídila, totiž existuje už od roku 1999. Ale právě od roku 2006, tedy necelý rok po akvizici, působí v Česku pod značkou Vodafone, namísto původního Oskara.
Na tuto změnu si zákazníci vcelku rychle zvykli, pozice operátora na českém trhu to ale nijak zásadně neproměnilo. I když. Český Vodafone je i nadále stabilně trojkou na místním trhu mobilních operátorů. Ovšem už od roku 2019, kdy ovládl kabelového operátora UPC, není právě jen operátorem mobilním. Podobně jako jeho konkurenti, O2 a T-Mobile, totiž nabízí i pevné a televizní služby a to nejen ty přeprodávané, ale právě ve své vlastní pevné a mobilní síti.
Podle viceprezidenta Vodafone Czech Republic pro spotřebitelský segment, Dogu Kira, je právě nabídka konvergentních služeb nesmírně důležitá a stojí za stabilizací byznysu operátora a jeho růstem v posledních letech. Nabídka pomáhá v boji s konkurencí a umožňuje si budovat stabilní a věrnou základnu zákazníků. „Český trh je velmi vyspělý a boj o zákazníky složitý. O to více musíme vsadit nejen na samotné služby, ale jejich spolehlivost a na důvěru, kterou v nás zákazníci vkládají,“ říká Dogu Kir v rozhovoru.
Dogu Kir
Co podle Vás znamená výročí 20 let Vodafonu v České republice?
Ta oslava 20 let v Česku, to není o historii. Není to o tom, kdy jsme jako Vodafone poslali první SMS, uskutečnili první hovor. Je to o zodpovědnosti. Je to závazek, ne jubileum. My jsme součástí kritické infrastruktury této země a naším úkolem je stavět ji nadále bezpečnou, odolnou a spolehlivou. Jako technologická firma chceme zvyšovat konkurenceschopnost Česka, ovlivňovat to, kam se jako země ubíráme.
Mluvíte o spolehlivosti a důvěře. Je to to, co běžný zákazník u svého operátora skutečně hledá?
To, co zákazník od operátora hledá, se za těch uplynulých 20 let také výrazně změnilo. Digitální transformace se pak v posledních letech dostala do určité nové etapy. Zákazníci jednotlivé služby znají, teď v nich hledají tu skutečnou hodnotu. A tu služby přinášejí nejen v případě dobré ceny. Čím dál víc zákazníci hledí na to, aby vše fungovalo tak, jak má. Naše strategie do budoucna tak stojí na třech pilířích: tím jedním je samotná konektivita, dalším však celková zákaznická zkušenost a třetím hodnota, kterou vlastně služby pro zákazníka tvoří.
Dobře, co to ovšem znamená ve službách?
Sázka na služby z různých kategorií se ukázala být jako velmi důležitá. Zákazníci totiž čím dál více vyhledávají možnost propojení služeb pod jednu střechu a to jim jako Vodafone umíme už několik let i díky tehdejší akvizici UPC nabídnout. Vidí v tom nejen tu zákaznickou zkušenost, kdy vše pohodlně obslouží u jednoho poskytovatele, ale také právě onu hodnotu.
Neomezené tarify využívá 60 % tarifních zákazníků operátora. Tarify obecně tvoří většinu portfolia mobilních služeb, předplacené služby používá 17 % zákazníků.
Naše nabídka je totiž jednoduchá a přehledná: v rámci spojených služeb Giga Kombo získá zákazník transparentně slevu až 30 % a to z cen, na které u služeb dosáhne, tedy i z různých akčních nabídek. Kombinaci služeb u nás využívala většina našich zákazníků ještě před zavedením nabídky Giga Kombo, teď je pro nás taková nabídka tahounem byznysu. Jednotlivě si naše služby pořizuje vlastně málokdo.
To zní jako vcelku luxusní pozice. Dovedete ovšem něco nabídnout i zákazníkům, kteří si množství služeb dovolit nemohou a jsou citliví na cenu?
Z mobilních služeb i konektivity se stala jedna ze základních potřeb, na kterou si část svého rozpočtu vyhradí téměř každá domácnost. V našem případě jim pomůže možnost volby služeb do balíčku přesně podle jejich potřeb.
Přesto, tato nabídka stojí zejména na neomezených tarifech, které mohou být pro řadu zákazníků drahé. Co nabídnete takovým zákazníkům?
Kromě neomezených tarifů máme i tarify s určitým objemem dat. A pak jsou tu samozřejmě předplacené služby. Tady chystáme v dohledné době jejich vylepšení. Myslíme i na mladé zákazníky, na děti a studenty. Pro ně představíme v únoru novou nabídku. A dalším segmentem, na který se chceme zaměřit, jsou senioři nebo lidé se zdravotním znevýhodněním. I pro ně máme speciální nabídku.
Chystáte ještě nějaké novinky?
Nedávno jsme spustili novou aplikaci Můj Vodafone+, do ní teď budeme přidávat různé nové funkce. Jednou z nich bude třeba zbrusu nový věrnostní program Happy, který odmění naše věrné zákazníky. Je jedno, které služby mají, ale bude odměňovat věrnost. Věrnostní program přinese výhody nejen v oblasti našich služeb, ale i třetích stran.
V pevné síti láká zákazníky rychlé připojení. Tarif s gigabitovým nebo rychlejším připojením tvoří 33 % prodejů pevného připojení od Vodafonu.
Je něco, co chystáte po technické stránce?
Velmi intenzivně investujeme do oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejde jen o samotnou bezpečnost a stabilitu naší sítě, ale také o bezpečnost zákazníků. Mobilní telefon je bránou k našim životům. Máme v něm doslova vše, všechny své citlivé informace.
Každý měsíc zabráníme v průměru asi 1,3 milionu podvodných telefonátů, ale chceme se obecně v oblasti kyberbezpečnosti zlepšovat a přinášet i nové služby, které ochrání třeba děti nebo seniory. Zlepšení také chystáme u naší pevné sítě, gigabitové rychlosti budou dostupné čím dál více zákazníkům. Už teď jsou to asi dva miliony domácností, které by mohly tuto rychlost od nás získat.
Vodafone je nadnárodní značka. Přináší to českým zákazníkům nějaké výhody?
Tak například věrnostní platforma Happy je původně nástroj naší centrály a my jsme se rozhodli ji využít a přizpůsobit našim podmínkám. Centrála nás ale k takovým krokům nenutí, je to vždy na nás, zhodnotit, jestli se nám hodí globální řešení nebo to lokální. Takže aplikace Můj Vodafone+ je pro změnu plně lokální produkt.
Vodafone nabízí mobilní telefony deseti značek. Ovšem trojice Apple, Samsung a Xiaomi tvoří 87 % prodejů mobilních zařízení u operátora.
Výhodou pro zákazníka je, že získá vždy služby a produkt, který je co nejlépe šitý na míru jeho potřebám. Mimochodem, jsou i věci, které jsme vytvořili a snažíme se je exportovat do skupiny. Patří mezi ně například náš nástroj na práci s marketingovými kampaněmi a cílením na zákazníky, který jsme zprovoznili nejprve u nás, ale teď už běží v cloudu ve skupině.
Jaký bude český Vodafone za dalších 20 let?
To je asi obtížné si konkrétně představit. Ale jisté je, že budoucností jsou konvergované služby, důraz na spolehlivost, ale i zmíněnou kybernetickou bezpečnost. Vidíme cestu v personalizaci, v péči o zákazníky nám pomůže umělá inteligence. Nadále chceme být především důvěryhodným poskytovatelem služeb.
Vodafone a jeho 20 let v Česku