Vodafone má nové tarify. Výhodnější jsou však díky slevám ty starší

Vodafone představil novou tarifní nabídku. Ve srovnání s tou předchozí mírně podražila, přináší však až dvojnásobně rychlejší mobilní data. Zákazníci si navíc mohou nově přikoupit i výhody navíc. Kromě jiného třeba ještě vyšší rychlost či víc dat. Načas však zůstávají v nabídce i starší tarify, na které dává operátor navíc aktuálně slevy.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

I svou novou tarifní nabídku staví nejmladší tuzemský operátor na datově neomezených tarifech. Stále však zachovává možnosti i pro zákazníky, kteří neomezená data nevyužijí a hledí především na výši měsíčního paušálu. Zaměření nových tarifů se pak odráží přímo v jejich názvech: BezLimitu a sLimitem. Prakticky jde o vylepšené tarify Neomezený a Red Basic. Ve srovnání s nimi přinášejí nové tarify vyšší přenosové rychlosti, u těch s FUP pak vyšší datové objemy. Promítlo se to však i do paušálů.

Zájemci o neomezená data mohou volit ze čtyř tarifů lišících se přenosovou rychlostí: BezLimitu M, BezLimitu L, BezLimitu XL a BezLimitu Black. Přenosová rychlost nově začíná na 8 Mb/s, ceny pak na 799 Kč měsíčně (detailněji viz tabulka níže). Za stokorunový měsíční příplatek si zákazníci mohou navíc nově „přikoupit“ i balíček výhod. Ten obsahuje slevu na nový telefon (její výše se liší podle tarifu), pojištění zařízení, ochranu displeje či službu OneNumber (volání z hodinek) a zákazník si tímto také zajistí vyšší přenosovou rychlost oproti běžné podobě daného tarifu.

Specifikem toho nejvyššího, tedy tarifu s přídomkem Black je pak přístup ke streamovacím platformám Vodafone TV Lite & Sport, HBO Max a členství prima+ PREMIUM.

Tarify Vodafone BezLimitu
TarifVolání/SMSPřenosová rychlost neomezených datVýše slevy na nový telefon v rámci Extra výhodCena
BezLimitu Mneomezené/neomezeně8 Mb/s-799 Kč
BezLimitu M + Extra výhodyneomezené/neomezeně10 Mb/s2 500 Kč899 Kč
BezLimitu Lneomezené/neomezeně15 Mb/s-949 Kč
BezLimitu L + Extra výhodyneomezené/neomezeně20 Mb/s3 000 Kč1 049 Kč
BezLimitu XLneomezené/neomezeně30 Mb/s-1 099 Kč
BezLimitu XL + Extra výhodyneomezené/neomezeně50 Mb/s4 000 Kč1 199 Kč
BezLimitu Blackneomezené/neomezeněneomezená-1 999 Kč
BezLimitu Black + Extra výhodyneomezené/neomezeněneomezená5 000 Kč2 099 Kč

S tarifní řadou Neomezený mohli zákazníci vybírat z tarifů s přenosovými rychlostmi omezenými na 4, 10 a 20 Mb/s. Nově si tedy mohou dopřát až dvojnásobnou rychlost. To se ovšem propsalo i do cen – ty při srovnání se standardními cenami staré tarifní nabídky totiž v závislosti na tarifu vzrostly o zhruba 50, 70 a 100 korun.

Nutno také dodat, že u tarifní řady Neomezený byla sleva na nové zařízení standardní součástí tarifu. A to navíc ve výši až šest tisíc korun. Nejen tedy že nyní si zákazník musí připlatit stokorunu měsíčně, aby slevu na nové zařízení získal v rámci Extra výhod, ale ještě musí počítat s tím, že její výše bude až o polovinu nižší.

Výhody navíc si může zákazník „přikoupit“ i u tarifů s FUP, tedy tarifů sLimitem. Ty jsou v nabídce dva, liší se od sebe datovou porcí: 5 a 12 GB. V obou případech tedy o dva gigabajty bohatší oproti předchozím tarifům řady Red Basic.

Základní sLimitem S vyjde na 499 Kč, tedy o necelých 70 korun levněji než předchozí Red Basic Lite, ten vyšší je pak jen o dvě koruny dražší než Red Basic+ (699 vs. 697 Kč). V rámci Extra výhod získá zákazník kromě slevy na nové zařízení, pojištění a ochrany displeje ještě další 2 GB dat navíc.

Tarify Vodafone sLimitem
TarifVolání/SMSDataVýše slevy na nový telefon v rámci Extra výhodCena
sLimitem Sneomezené/neomezeně5 GB-499 Kč
sLimitem S + Extra výhodyneomezené/neomezeně7 GB1 500 Kč599 Kč
sLimitem Mneomezené/neomezeně12 GB-699 Kč
sLimitem M + Extra výhodyneomezené/neomezeně14 GB2 500 Kč799 Kč

Slevy mění starší tarify v atraktivnější volbu

Zájemci o mobilní služby Vodafonu, které nová nabídka neosloví, mají i nadále možnost pořídit si některý ze starších tarifů z řady Neomezený a Red Basic. Vodafone totiž nezvykle i tyto ponechává v aktivní nabídce. Avšak jen po přechodnou dobu. Pravděpodobně to souvisí s probíhající říjnovou akviziční nabídkou, operátor totiž na tyto tarify dává trvalou slevu, která činí až 40 % z běžné ceny. Právě díky tomu jsou tedy některé starší tarify výhodnější než ty nové.

Týká se to třeba tarifu Red Basic+, s nímž zákazník při shodné ceně (499 Kč) získá dvakrát více dat než v novém tarifu sLimitem S (10 vs. 5 GB). Navíc lze za stejnou částku díky aktuální slevové akci pořídit i Neomezený Basic+, jen je nutné se smířit s výrazně omezenou přenosovou rychlostí (4 Mb/s).

Nicméně výhodněji než základní datově neomezený BezLimitu M (799 Kč) vycházejí díky trvalé slevě i starší tarify Neomezený Super (549 Kč) a Neomezený Super+ (599 Kč). Oba totiž nabídnou vyšší přenosové rychlosti (10 a 20 Mb/s), a to při ceně nižší o až 250 korun. Zákazník s nimi navíc získá v ceně i šestitisícovou slevu na nové zařízení. S novým tarifem je to jen 2,5 tisíce, a to navíc za stokorunový měsíční příplatek.

