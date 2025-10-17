I svou novou tarifní nabídku staví nejmladší tuzemský operátor na datově neomezených tarifech. Stále však zachovává možnosti i pro zákazníky, kteří neomezená data nevyužijí a hledí především na výši měsíčního paušálu. Zaměření nových tarifů se pak odráží přímo v jejich názvech: BezLimitu a sLimitem. Prakticky jde o vylepšené tarify Neomezený a Red Basic. Ve srovnání s nimi přinášejí nové tarify vyšší přenosové rychlosti, u těch s FUP pak vyšší datové objemy. Promítlo se to však i do paušálů.
Zájemci o neomezená data mohou volit ze čtyř tarifů lišících se přenosovou rychlostí: BezLimitu M, BezLimitu L, BezLimitu XL a BezLimitu Black. Přenosová rychlost nově začíná na 8 Mb/s, ceny pak na 799 Kč měsíčně (detailněji viz tabulka níže). Za stokorunový měsíční příplatek si zákazníci mohou navíc nově „přikoupit“ i balíček výhod. Ten obsahuje slevu na nový telefon (její výše se liší podle tarifu), pojištění zařízení, ochranu displeje či službu OneNumber (volání z hodinek) a zákazník si tímto také zajistí vyšší přenosovou rychlost oproti běžné podobě daného tarifu.
Specifikem toho nejvyššího, tedy tarifu s přídomkem Black je pak přístup ke streamovacím platformám Vodafone TV Lite & Sport, HBO Max a členství prima+ PREMIUM.
|Tarif
|Volání/SMS
|Přenosová rychlost neomezených dat
|Výše slevy na nový telefon v rámci Extra výhod
|Cena
|BezLimitu M
|neomezené/neomezeně
|8 Mb/s
|-
|799 Kč
|BezLimitu M + Extra výhody
|neomezené/neomezeně
|10 Mb/s
|2 500 Kč
|899 Kč
|BezLimitu L
|neomezené/neomezeně
|15 Mb/s
|-
|949 Kč
|BezLimitu L + Extra výhody
|neomezené/neomezeně
|20 Mb/s
|3 000 Kč
|1 049 Kč
|BezLimitu XL
|neomezené/neomezeně
|30 Mb/s
|-
|1 099 Kč
|BezLimitu XL + Extra výhody
|neomezené/neomezeně
|50 Mb/s
|4 000 Kč
|1 199 Kč
|BezLimitu Black
|neomezené/neomezeně
|neomezená
|-
|1 999 Kč
|BezLimitu Black + Extra výhody
|neomezené/neomezeně
|neomezená
|5 000 Kč
|2 099 Kč
S tarifní řadou Neomezený mohli zákazníci vybírat z tarifů s přenosovými rychlostmi omezenými na 4, 10 a 20 Mb/s. Nově si tedy mohou dopřát až dvojnásobnou rychlost. To se ovšem propsalo i do cen – ty při srovnání se standardními cenami staré tarifní nabídky totiž v závislosti na tarifu vzrostly o zhruba 50, 70 a 100 korun.
Nutno také dodat, že u tarifní řady Neomezený byla sleva na nové zařízení standardní součástí tarifu. A to navíc ve výši až šest tisíc korun. Nejen tedy že nyní si zákazník musí připlatit stokorunu měsíčně, aby slevu na nové zařízení získal v rámci Extra výhod, ale ještě musí počítat s tím, že její výše bude až o polovinu nižší.
Výhody navíc si může zákazník „přikoupit“ i u tarifů s FUP, tedy tarifů sLimitem. Ty jsou v nabídce dva, liší se od sebe datovou porcí: 5 a 12 GB. V obou případech tedy o dva gigabajty bohatší oproti předchozím tarifům řady Red Basic.
Základní sLimitem S vyjde na 499 Kč, tedy o necelých 70 korun levněji než předchozí Red Basic Lite, ten vyšší je pak jen o dvě koruny dražší než Red Basic+ (699 vs. 697 Kč). V rámci Extra výhod získá zákazník kromě slevy na nové zařízení, pojištění a ochrany displeje ještě další 2 GB dat navíc.
|Tarif
|Volání/SMS
|Data
|Výše slevy na nový telefon v rámci Extra výhod
|Cena
|sLimitem S
|neomezené/neomezeně
|5 GB
|-
|499 Kč
|sLimitem S + Extra výhody
|neomezené/neomezeně
|7 GB
|1 500 Kč
|599 Kč
|sLimitem M
|neomezené/neomezeně
|12 GB
|-
|699 Kč
|sLimitem M + Extra výhody
|neomezené/neomezeně
|14 GB
|2 500 Kč
|799 Kč
Slevy mění starší tarify v atraktivnější volbu
Zájemci o mobilní služby Vodafonu, které nová nabídka neosloví, mají i nadále možnost pořídit si některý ze starších tarifů z řady Neomezený a Red Basic. Vodafone totiž nezvykle i tyto ponechává v aktivní nabídce. Avšak jen po přechodnou dobu. Pravděpodobně to souvisí s probíhající říjnovou akviziční nabídkou, operátor totiž na tyto tarify dává trvalou slevu, která činí až 40 % z běžné ceny. Právě díky tomu jsou tedy některé starší tarify výhodnější než ty nové.
Týká se to třeba tarifu Red Basic+, s nímž zákazník při shodné ceně (499 Kč) získá dvakrát více dat než v novém tarifu sLimitem S (10 vs. 5 GB). Navíc lze za stejnou částku díky aktuální slevové akci pořídit i Neomezený Basic+, jen je nutné se smířit s výrazně omezenou přenosovou rychlostí (4 Mb/s).
Nicméně výhodněji než základní datově neomezený BezLimitu M (799 Kč) vycházejí díky trvalé slevě i starší tarify Neomezený Super (549 Kč) a Neomezený Super+ (599 Kč). Oba totiž nabídnou vyšší přenosové rychlosti (10 a 20 Mb/s), a to při ceně nižší o až 250 korun. Zákazník s nimi navíc získá v ceně i šestitisícovou slevu na nové zařízení. S novým tarifem je to jen 2,5 tisíce, a to navíc za stokorunový měsíční příplatek.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.