Proč není ve vlacích mobilní signál? Problém vysvětluje video

Podle asociace existuje poměrně snadné a účinné řešení. A sice vybavit soupravy anténami a takzvanými opakovači, které do jejich útrob následně mobilní signál dostanou. Ovšem takovouto úpravu, jak asociace ve videu podotýká, může udělat pouze samotný dopravce, nikoli mobilní operátor.

O nutnosti zlepšit šíření mobilního signálu v nových soupravách se hovoří už od roku 2016, kdy se Český telekomunikační úřad v rámci měření pokrytí železničních koridorů mobilním signále zaměřil i na útlum stěn železničních vozů. Ukázalo se, že cestující ve starších typech vozů mohou mobily používat podstatně častěji než cestující v modernizovaných vagonech (viz Toto jsou železniční vagóny, ve kterých mají mobily problémy).

Už před pěti lety poukázala asociace na nutnost instalace opakovačů signálu, přičemž jejich technické parametry musí být z důvodu, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím, optimalizovány pro podmínky každého vozu. Opakovače ve svých železničních vozech běžně používají například Švýcarské spolkové dráhy (Schweizerische Bundesbahnen) či Německé dráhy (Deutsche Bahn).

Ve Velké Británii ovšem z toho, co české cestující roky trápí, udělali v roce 2008 naopak přednost. Mezi Londýnem a hrabstvím Essex začaly jezdit vagóny, z nichž si cestující během jízdy nezavolali. Vozy soukromé společnosti C2C byly totiž absolutně odstíněny, mobilní signál tak neměl šanci se do vagónů dostat. Důvodem pro tak razantní krok bylo to, že někteří cestující odmítali dodržovat zákaz „hlučného telefonování“ (viz Britové zavádějí vlaky bez signálu. My už je dávno máme).