Vstup na evropské mobilní trhy umožní Lidlu strategická smlouva uzavřená skupinou Schwarz Group, pod níž tento obchodní řetězec spadá, s telekomunikační společností 1Global, v níž skupina získala 9,9procentní podíl. 1Global bude pro Lidl po dobu pěti let exkluzivním technologickým partnerem pro mobilní konektivitu.
V současnosti má tato telekomunikační společnost podle portálu Business Wire uzavřeno partnerství s mobilními operátory ve dvanácti zemích, jejich počet by se však měl do budoucna rozšířit na víc než třicet. Lidl, který provozuje přibližně 12 600 prodejen v Evropě a USA, se díky této strategické smlouvě stane virtuálním operátorem (MVNO).
Cílem je nabídnout snadno dostupné, flexibilní a cenově přijatelné mobilní služby bez dlouhodobých smluv, a to nezávisle na lokálním síťovém operátorovi, který pro něj bude smluvně zajišťovat technickou stránku. Řetězec nebude nabízet stejné služby napříč všemi evropskými trhy, ale bude flexibilně reagovat na potřeby daného trhu.
Mobilní služby Lidlu budou pro zákazníky dostupné přes digitální zákaznickou kartu Lidl Plus, která je k dispozici ve všech evropských zemích, v nichž společnost působí. Spadá mezi ně tedy i Česko. Víc než sto milionů zákazníků, kteří věrnostní aplikaci Lidl Plus používají, tak jejím prostřednictvím budou moct snadno spravovat své mobilní služby.
Nutno dodat, že pro německý řetězec diskontních prodejen nejde o neprobádané pole. Už od roku 2015 totiž nabízí předplacené mobilní služby prostřednictvím virtuálního operátora Lidl Connect. Klade přitom důraz na jednoduchost a příznivou cenu. Lidl Connect působí v Německu (využívá síť Vodafonu), Rakousku (hostuje v síti operátora Drei) a Švýcarsku (hostuje v síti operátora Salt Mobile).
Například v Německu nabízí Lidl předplacené tarify Smart, a to už od 4,99 eura, tedy v přepočtu zhruba 122 korun. Za tuto částku má zákazník k dispozici neomezené hovory, neomezené SMS a 1 GB mobilních dat. Ti datově náročnější pak mohou sáhnout po variantách s 25, 50 či 100 GB, a to za ceny 8,99 eura, 13,99 eura a 18,99 eura (tedy zhruba 220, 340 a 460 korun). V nabídce jsou i třeba neomezené tarify s ročním předplatným. Nabízejí až 450 GB dat na 12 měsíců, a to za 134,10 eura (necelých 3,3 tisíce korun).
Kdy a s jakou nabídkou vstoupí Lidl na tuzemský trh, není známo. Na českém trhu působí desítky různých virtuálních operátorů, včetně například Tesco Mobile provozovaného obchodní sítí Tesco, Bleskmobil, Mobil od ČEZ či Mobil.cz společnosti MAFRA.