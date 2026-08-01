Z pohledu běžně využívaných objektů, na které operátoři instalují své antény, jde o neobvyklou stavbu. Dalo by se říci, že podobné přitahují zájem spíše urbexerů. Ovšem zrovna zde by svou touhu po prozkoumávání opuštěného neukojili. Jde totiž o pouhé torzo. Konkrétně železobetonový skelet bývalé betonárny. Pro nás však zdolání dvojice žebříků bylo výzvou, na konci nás od mobilních antén čekal parádní výhled na Štěchovice a jejich okolí.
Fotoreportáž z návštěvy základnové stanice na vrchu Homole, kterou má ve správě společnost Cetin, si můžete připomenout zde:
|
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt