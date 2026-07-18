Je to již více než rok a půl, co jsme zavítali do hlavního mozku pražských městských tunelů. Velín, který na Strahově funguje od roku 1997, nám byl totiž vstupní branou k poznání tajů západní strany vrchu Petřín. Tou od severu k jihovýchodu prochází dvojice dva kilometry dlouhých tubusů Strahovského tunelu. Ty jsou však pouhým zlomkem toho, co se pod povrchem skrývá. Součástí tunelu je totiž i rozsáhlá síť technických chodeb. Chodeb, v nichž jediným spojením s povrchem jsou pevné linky – na mobilní pokrytí zde totiž ani nepomýšlejte.
Návštěvu BTS zajišťující pokrytí Strahovského tunelu mobilním signálem si můžete připomenout v naší fotogalerii:
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K této BTS jsme „sfárali“ šestnáct pater. Pokrývá klíčový tunel