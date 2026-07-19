Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cestou k této BTS jsme míjeli unikátní hodiny. Jsou prosklené a největší v Česku

Lukáš Hron
Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani nevíte, kvůli památkářům jsou maskované nebo ukryté za dřevěnými okenicemi. Stejně jako je tomu v případě kostela na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, který se pyšní unikátními hodinami.

Při stoupání k základnové stanici T-Mobilu nacházející se ve věži kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se nám naskytl nezapomenutelný netradiční výhled na jeho okolí. Dominantou kostela stojícího nedaleko pomezí Vinohrad a Žižkova jsou totiž prosklené hodiny s průměrem 7,6 metru. A právě tyto největší hodiny v Česku jsme míjeli cestou k anténám operátora.

Fotoreportáž z návštěvy této základnové stanice si můžete připomenout zde:

Nad největšími hodinami v Česku je anténa. Cesta skýtá netradiční výhled
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát

Veřejný telefonní automat, neboli telefonní budka

Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...

V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí

Výhledy na Liberec od mikrovlnného bodu pro BTS společnosti Vodafone umístěném...

S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...

Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila

Ilustrační snímek

Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....

Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit

ilustrační snímek

Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...

Populární značka smartphonů končí. V prodeji jsou poslední kusy ve slevě

OnePlus One

Někteří zákazníci zatlačí slzu, další si ani nevzpomenou. Historie této mobilní značky není dlouhá, ale je zajímavá. OnePlus se však nyní se zámořskými trhy loučí a zůstává jen v Asii. Vlastně to ani...

Cestou k této BTS jsme míjeli unikátní hodiny. Jsou prosklené a největší v Česku

BTS T-Mobilu ve věži kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražském náměstí...

Antény mobilních operátorů najdete nejčastěji na střechách obytných či administrativních budov. Nacházejí se však i na věžích historických staveb, tedy zámků, hradů a kostelů. Často o nich ani...

19. července 2026

V Strahovském tunelu jsou skryté vysílače, je k nim dobrodružná cesta

Strahovský tunel

Redakční putování po základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů nás již zavedlo na spoustu zajímavých míst. Jednou z exkurzí, která nám opravdu utkvěla v hlavě, byla návštěva aktuálně...

18. července 2026

Krize cloumá s čínskými značkami. Americké a korejské si naopak mnou ruce

Premium
ilustrační snímek

Mobilní trh je v krizi. Nejsou paměti, respektive jejich ceny letí vzhůru. Část výrobců to tolik netrápí a daří se jim. U mnohých je to naopak. Trpí především ty značky, které produkují levné...

18. července 2026

Populární značka smartphonů končí. V prodeji jsou poslední kusy ve slevě

OnePlus One

Někteří zákazníci zatlačí slzu, další si ani nevzpomenou. Historie této mobilní značky není dlouhá, ale je zajímavá. OnePlus se však nyní se zámořskými trhy loučí a zůstává jen v Asii. Vlastně to ani...

17. července 2026  15:03

Nesplachujte zbytečně peníze do záchodu. Novinky se vůbec nemusejí vyplatit

ilustrační snímek

Ceny elektroniky včetně mobilů letí nahoru. Na trhu jsou však stále v prodeji mnohé loňské modely. Nejsou ekonomicky výhodnější volbou? Většinou totiž nemají výrazně horší výbavu, rozdíly jsou často...

17. července 2026

V Liberci mají mrakodrap se speciálním výtahem. Výhledy z něj jsou dechberoucí

Výhledy na Liberec od mikrovlnného bodu pro BTS společnosti Vodafone umístěném...

S Vodafonem jsme vystoupali na jednu z dominant severočeského Liberce. Na téměř 80 metrů vysoké budově, sídle úřadu Libereckého kraje, byste však klasickou BTS tohoto operátora hledali marně. Je tu...

16. července 2026

O2 mění po devíti letech šéfa. Siebenstich chce operátora posunout dále

Richard Siebenstich, dosavadní ředitel Komerční divize O2, se od září 2026 ujme...

Vedení operátora O2 čeká od září změna. Dosavadního generálního ředitele Jindřicha Fremutha nahradí dosavadní ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich. Fremuth se ujme řízení AI transformace...

15. července 2026  11:52

Po konci socialismu to byl velký hit. Nedávno je proslavil hromadný atentát

Veřejný telefonní automat, neboli telefonní budka

Dnes si ho připomene málokdo, přestože se s ním v určité podobě setkáváme stále. Po roce 1990 to byla relativně dostupná náhrada telefonu, ač samotný přístroj vůbec telefonovat neuměl. Jenže s...

15. července 2026

Osm tisíc dolarů, jo? Neříkejte. Podivila se žena a podvodníka vytrolila

Ilustrační snímek

Před podvodnými telefonáty varují banky i policie. A to opakovaně. Podvodníky to ovšem neodradí, zkoušejí stále nové cesty, jak v lidech vyvolat obavy o jejich finance ve snaze je o ně připravit....

14. července 2026

Chcete vidět tajný iPhone? Na tomto videu jsou všechny detaily

Únik iPhone Air 2

První generace tohoto iPhonu má rozporuplné přijetí. Prý se neprodává špatně, ale razantní pokles ceny naznačuje, že to velký hit není. V každém případě přijde nástupce. Ale nebude to hned. Design...

13. července 2026  8:37

Zákazníci kroutí hlavou, ceně těchto pouzder pro Apple Watch neuvěříte

Pouzdro Golden Concept pro Apple Watch

Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch....

13. července 2026

Neuvěřitelně dobrá výdrž baterie se slevou. Vyzkoušeli jsme Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max

Spousta uživatelů chce, aby jejich mobil vydržel co nejdéle nabitý. A mezi současnými mobily běžné konstrukce na českém trhu zatím v tomto ohledu není lépe vybavený kousek než Poco X8 Pro Max. Navíc...

12. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.