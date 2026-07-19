Při stoupání k základnové stanici T-Mobilu nacházející se ve věži kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se nám naskytl nezapomenutelný netradiční výhled na jeho okolí. Dominantou kostela stojícího nedaleko pomezí Vinohrad a Žižkova jsou totiž prosklené hodiny s průměrem 7,6 metru. A právě tyto největší hodiny v Česku jsme míjeli cestou k anténám operátora.
Fotoreportáž z návštěvy této základnové stanice si můžete připomenout zde:
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Nad největšími hodinami v Česku je anténa. Cesta skýtá netradiční výhled