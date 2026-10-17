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Od jedné z nejstarších BTS T-Mobilu je skvělý výhled na Prahu. Je tu už 30 let

Lukáš Hron
Takový výhled na Prahu bychom lidem z někdejšího Paegasu a potažmo jeho nástupce, T-Mobilu, mohli závidět. Tedy kdyby na svém někdejším sídle v centru města měli odpočinkovou terasu. Střecha, na níž jsou doposud umístěné antény magentového operátora, k tomu totiž přímo vybízí. Takovýto výhled na stověžatou matičku měst, který vám přinášíme, se ovšem naskytne pouze jeho technikům.

Někdejší sídlo historicky druhého tuzemského mobilního operátora jsme navštívili u příležitosti jeho kulatého výročí. Ve středu 30. září totiž uplynulo 30 let od doby, kdy někdejší RadioMobil, předchůdce společnosti T-Mobile Czech Republic, spustil svou mobilní síť. Nazval ji Paegas.

A právě v pražské Londýnské ulici se nacházela jeho v té době jediná značková prodejna. A byť se T-Mobile v roce 2004 přestěhoval do nové centrály na Roztylech, tak jeho základnová stanice s identifikačním číslem 1 se na střeše jeho někdejšího sídla nachází dodnes. A je plně funkční, mobilním signálem pokrývá okolní ulice.

Fotoreportáž s výhledy od BTS na někdejším sídle T-Mobilu si můžete připomenout zde:

Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála
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