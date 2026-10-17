Někdejší sídlo historicky druhého tuzemského mobilního operátora jsme navštívili u příležitosti jeho kulatého výročí. Ve středu 30. září totiž uplynulo 30 let od doby, kdy někdejší RadioMobil, předchůdce společnosti T-Mobile Czech Republic, spustil svou mobilní síť. Nazval ji Paegas.
A právě v pražské Londýnské ulici se nacházela jeho v té době jediná značková prodejna. A byť se T-Mobile v roce 2004 přestěhoval do nové centrály na Roztylech, tak jeho základnová stanice s identifikačním číslem 1 se na střeše jeho někdejšího sídla nachází dodnes. A je plně funkční, mobilním signálem pokrývá okolní ulice.
Fotoreportáž s výhledy od BTS na někdejším sídle T-Mobilu si můžete připomenout zde:
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Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála