Bezplatný roaming pro Brity končí. Změní postoj i tuzemští operátoři?

Takzvané přechodné období mezi 1. únorem 2020 a 2. lednem 2021, kdy obě strany (Evropská unie a Velká Británie) řešily vzájemné budoucí obchodní vztahy, dávalo jistotu, že mobilní operátoři nebudou k domácím cenám služeb připočítávat žádné roamingové poplatky. Tato jistota však loňským druhým lednovým dnem skončila. Tehdy totiž vstoupila v platnost obchodní dohoda, v níž se Velká Británie s EU dohodla mimo jiného i na oboustranné podpoře mobilních operátorů, aby měli „transparentní a přiměřené sazby“ za roaming, přičemž zavedení poplatků nezakazuje.

Operátoři, a to jak tuzemští, tak ti britští, následně své zákazníky ujišťovali, že v dohledné době nechystají žádnou změnu roamingových pravidel. A tak se Češi mířící do Velké Británie, ale i tam žijící krajani, kteří měli v plánu navštívit rodnou zemi, prakticky nemuseli obávat používat své domácí mobilní služby jako za dob členství Velké Británie v EU. Někteří poskytovatelé telekomunikačních služeb si však nechali pootevřená zadní vrátka: nevyloučili totiž možnost, že nemůže dojít ke změně.

A opravdu se tak začalo dít. Už loni v červnu opětovné zavedení roamingových příplatků v evropských zemích oznámil první britský operátor, a sice EE vlastněný telekomunikační společností BT. Změna se vztahuje na zákazníky, kteří si u tohoto operátora zřídili mobilní službu po 7. červenci 2021. Denní poplatek ve výši dvou liber (necelých 60 korun) měl být účtován od ledna (více viz Britům se začíná rozplývat sen o zachování bezplatného roamingu v Evropě), operátor však termín kvůli nevoli, kterou tato změna u zákazníků vyvolala, odložil. Definitivně tak začne roaming v Evropě zpoplatňovat od 3. března, k dispozici bude i třicetidenní roaming za 10 liber (291 Kč).

EE nezůstal nicméně jediným britským poskytovatelem mobilních služeb, který se odvrátil od původního příslibu. Například britská pobočka O2 už začátkem loňského srpna zákazníkům oznámila změny zásad spravedlivého využívání roamingu. Na webu operátor informuje, že pokud tarif v základu obsahuje více než 25 GB dat, tak v Evropě lze využít bez jakéhokoli příplatku právě jen 25 GB. Za každý spotřebovaný gigabajt navíc pak účtuje poplatek ve výši 3,5 libry (zhruba 102 Kč).

Příslib loni v srpnu porušil i britský Vodafone, když avizoval, že poplatek za využití mobilních služeb v evropských státech začne účtovat 6. ledna 2022. Týká se všech zákazníků, kteří si pořídili tarif po 11. srpnu 2021, přičemž nezahrnuje roamingové služby v Evropě. Stejně jako v případě EE činí výše denního poplatku dvě libry, zákazníci Vodafonu mají nicméně na výběr ještě z osmidenního roamingu za 8 liber (233 Kč) či patnáctidenního za 15 liber (437 Kč).

A ušetřeni roamingového příplatku nezůstanou nakonec ani zákazníci operátora Three. Tedy konkrétně ti, kteří si zřídili či změnili tarif po loňském 1. říjnu. Musejí tak počítat, že každý den cestování po Evropě vyjde od letošního 23. května dráže rovněž o dvě libry. Jak vidno, žádný velký konkurenční boj se na poli roamingu ve Velké Británii konat nebude, výše základních denních poplatků je totiž jako přes kopírák.

Čeští operátoři žádnou změnu neplánují. Zatím

Zatímco Britové cestující kamkoliv do Evropy budou muset od letošního roku počítat s roamingovými příplatky, tak Češi mířící do Velké Británie se podle vyjádření zástupců tuzemských operátorů ničeho obdobného obávat nemusejí. Tedy minimálně ne tento rok.

„Pokud jde o znovuzavedení roamingových poplatků ve Velké Británii, tak pro naše zákazníky se ani v roce 2022 nic nezmění. Stále to bude bez poplatků,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.

Ve stejném režimu jako loni, tedy v zařazení Velké Británie do EU zóny a z toho plynoucí uplatňování pravidla „Roam like at Home“ (RLAH), pokračuje i operátor O2. „Všem zákazníkům jsme zachovali výhodné podmínky pro roaming ve Spojeném království (UK) i po vystoupení této země z EU. Zákazníci tak budou moci používat roamingové služby a účtování v této destinaci tak, jak jsou zvyklí v jiných EU zemích,“ uvedla tisková mluvčí O2 Kateřina Mikšovská.

A nic se nemění ani u T-Mobilu, ani tento operátor podle Zuzany Netolické z tiskového oddělení o zavedení roamingových poplatků ve Velké Británii v tuto chvíli neuvažuje. „Vnímáme to jako vstřícný krok vůči našim zákazníkům, kteří jsou ve Velké Británii zvyklí roamovat za ceny jako doma. Do budoucna ale zavedení poplatků nelze zcela vyloučit, bude záviset na vývoji cen za roamingový provoz,“ doplnila.

Nicméně budoucí kroky operátoři v zásadě nekomentují. Každopádně platí, že zákazníci se o případných změnách dozví z webové stránky svého operátora či případně z uvítací SMS, kterou operátoři automaticky zasílají po překročení hranic, tedy po přihlášení do zahraniční mobilní sítě. V této SMS jsou uvedeny i aktuální ceny, za které zákazník v daném státě využívá mobilní služby.